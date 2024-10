"NDR Talk Show": Bettina Tietjen und neuer Co-Moderator empfangen diese Gäste

Die "NDR Talk Show" wird am Freitagabend von Martin Rütter (54) und Bettina Tietjen (64) moderiert. © NDR/Uwe Ernst

Eine dieser Gäste ist Moderatorin Judith Rakers (48), die 19 Jahre lang eines der beliebtesten Gesichter der "Tagesschau" war, ehe sie sich aus dem hektischen Nachrichtengeschäft zurückzog und sich für das ruhige Leben auf dem Land entschied.

Mittlerweile bestimmen Katzen und Hühner ihren Alltag, wobei sie ihr Herz an Pferde verloren hat. Bereits mit zwölf Jahren hatte sie ihr eigenes Pferd und startete da bereits mit ihrer Karriere als "Pferdemädchen".

In Sachen "Homefarming" ist sie zur Expertin geworden. Im Netz, in vier Büchern und einem Podcast lässt sie tief in ihre Erfahrungen auf ihrer "kleinen Farm" blicken. Dem Fernsehen ist Rakers als Moderatorin der Bremer Talkshow "3nach9" aber treu geblieben. Und auch mit der Reisesendung "Wunderschön!" zeigt sie den Zuschauern unvergessene Momente.

Aktuell ist sie als Synchronsprecherin im Film "Der wilde Roboter" zu sehen. Wie sie im TAG24-Interview verriet, ging damit ein Kindheitstraum von ihr in Erfüllung. Was sie gerne in ihrem Leben automatisieren würde und wo sie nach wie vor Hand ansetzt, erzählt sie in der Show.