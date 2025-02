"NDR Talk Show": Darum hat "Tatort"-Star Liefers immer eigenes Bettzeug dabei

Hamburg - Interessante Aussagen! " Tatort "-Schauspieler Jan Josef Liefers (60) war am Freitagabend gemeinsam mit Schlafmediziner Ingo Fietze (64) zu Gast in der " NDR Talk Show ". Dabei verriet Liefers, warum er auf Reisen immer sein eigenes Bettzeug und Kissen dabeihat.

Schauspieler Jan-Josef Liefers (60) lässt seinen Schlaf überwachen. © NDR/Uwe Ernst

Was passiert überhaupt mit uns, wenn wir schlafen? Darüber sprechen Liefers und Fietze in ihrem Podcast "Somnoversum – Besser schlafen mit Liefers und Fietze".

In Teilen hat das Duo darüber auch am Freitagabend in der "NDR Talk Show" gesprochen. Vor allem Liefers, der im Schlaf auf elektronische Hilfsmittel zurückgreift.

"Meine letzte Nacht war ein typisches Beispiel dafür, wenn man seinen Schlaf trackt und verfolgt mit so kleinen Spielzeugen, und das, was die dann sagen, überhaupt nicht zu dem passt, was du empfindest, wenn du morgens aufwachst", erklärte der Schauspieler. "Der Tracker sagte, super Nacht, mein Körper hat gesagt, bleib liegen."

Vielleicht hatte er aber auch einfach nicht sein eigenes Bettzeug und Kissen dabei. Denn das darf auf Reisen niemals fehlen, wie der 60-Jährige verriet.