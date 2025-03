"NDR Talk Show": Darum lässt Max Giermann die Finger von der AfD

Schauspieler und Parodist Max Giermann (49) lässt lieber die Finger von der AfD. © NDR/Uwe Ernst

Giermann ist vor allem durch seine Parodien in dem politischen Satire-Magazin "Extra3" bekannt. Am Freitag war er zu Gast in der "NDR Talk Show", wo Moderator Steven Gätjen (52) ihm die Frage stellte, welche Personen er auf gar keinen Fall parodieren würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

"Die AfD habe ich nie angerührt", gab Giermann zu. "Am Anfang, um denen keinen Raum zu geben. Jetzt ist es aber eher so der Punkt, dass ich mich weigere, mich damit sechs Wochen lang auseinanderzusetzen. Ich muss mir das ja komplett reinziehen und mich so intensiv damit auseinandersetzen, dass das ja auch was mit einem macht."

Viel lieber spiele der 49-Jährige daher Menschen, die er selbst gut findet. "Das macht mehr Freude." Aber auch das funktioniert nicht immer. "Es hat einen ganz pragmatischen Grund, warum eine Figur nicht geht, und das ist die Optik", erklärte Giermann.

Gerne würde er den CDU-Politiker Friedrich Merz (69) parodieren. "Ein gutes Opfer, aber das geht nicht", sagte der Comedian. "Der hat so ein relativ schmales Gesicht und so ein schmal zulaufendes Kinn irgendwie. Das würde man bei mir nicht hinkriegen und dann ist das in dem Fall auch erledigt."