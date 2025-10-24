"NDR Talk Show": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Show

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend ab 22 Uhr wird zahlreichen prominenten Gästen in der " NDR Talk Show " das ein oder andere Geheimnis entlockt. Hosts des Abends: Barbara Schöneberger (51) und Moderations-Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69).

Zu den Gästen in der "NDR Talk Show" gehört unter anderen Schauspieler Florian David Fitz (50). © Malin Wunderlich/dpa

Einer der prominenten Gäste ist Schauspieler Florian David Fitz (50). Vor über 15 Jahren gelang ihm der große Durchbruch mit seiner Rolle als Dr. Marc Meier in der RTL-Comedyserie "Doctor’s Diary".

Seitdem geht es für ihn beruflich stetig bergauf: Er überzeugt nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor und Regisseur - unter anderem mit Filmen wie "Vincent will Meer", "Der geilste Tag" und "100 Dinge".

Der gebürtige Münchner studierte in Boston Schauspiel und Musik und wurde bereits mit renommierten Auszeichnungen wie dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis geehrt.

Aktuell ist der zweifache Vater wieder auf der Kinoleinwand zu sehen - diesmal in der Tragikomödie "No Hit Wonder". Es ist ein Film über einen Sänger, der nach einem Suizidversuch in einer psychiatrischen Klinik landet und dort mit seiner Musik anderen Menschen neue Lebensfreude schenkt.

Ob der 50-Jährige noch ein paar Anekdoten zu seiner Arbeit als Schauspieler und Drehbuchautor zu erzählen hat, gibt es in der "NDR Talk Show" zu sehen.