"NDR Talk Show": Diese Promis sind am Freitag zu Gast in der Show
Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend ab 22 Uhr wird zahlreichen prominenten Gästen in der "NDR Talk Show" das ein oder andere Geheimnis entlockt. Hosts des Abends: Barbara Schöneberger (51) und Moderations-Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69).
Einer der prominenten Gäste ist Schauspieler Florian David Fitz (50). Vor über 15 Jahren gelang ihm der große Durchbruch mit seiner Rolle als Dr. Marc Meier in der RTL-Comedyserie "Doctor’s Diary".
Seitdem geht es für ihn beruflich stetig bergauf: Er überzeugt nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor und Regisseur - unter anderem mit Filmen wie "Vincent will Meer", "Der geilste Tag" und "100 Dinge".
Der gebürtige Münchner studierte in Boston Schauspiel und Musik und wurde bereits mit renommierten Auszeichnungen wie dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis geehrt.
Aktuell ist der zweifache Vater wieder auf der Kinoleinwand zu sehen - diesmal in der Tragikomödie "No Hit Wonder". Es ist ein Film über einen Sänger, der nach einem Suizidversuch in einer psychiatrischen Klinik landet und dort mit seiner Musik anderen Menschen neue Lebensfreude schenkt.
Ob der 50-Jährige noch ein paar Anekdoten zu seiner Arbeit als Schauspieler und Drehbuchautor zu erzählen hat, gibt es in der "NDR Talk Show" zu sehen.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show am 24. Oktober
- Journalist und Autor Ulrich Wickert (82), der mit "Der Raub im Tunnel" den achten Band seiner Krimi-Reihe um den Richter Jacques Ricou veröffentlicht hat. In der "NDR Talk Show" erklärt er, weshalb ein echter Lebemann in ihm steckt,
- Schauspieler Matthias Matschke (57), der in ARD Story "Crashkurs für Immobilienhaie" in die Rolle eines skrupellosen Immobilieninvestors schlüpft,
- Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner (46), die erklärt, was sie über Love Scamming denkt, was Betroffenen und Angehörigen helfen kann und wie sie vor ein paar Jahren auch beruflich auf den Hund gekommen ist,
- Drachenboot-Paddlerinnen Kornelia Jürgens (71) und Jasmin Eilers (45), die davon berichten, wie sie in ihrem Drachenboot-Team Motivation und Lebensfreude wiederfanden,
- Olympia-Gewinnerin Heike Drechsler (60), die auf eine unvergleichliche Leichtathletik-Karriere zurückblickt und beschreibt, wie sie sich an ihr olympisches Gold in Sydney erinnert,
- Disney-Zeichner Andreas Deja (68), der von seinem Weg nach Hollywood und seinen aktuellen Projekten berichtet.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha