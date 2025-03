28.03.2025 09:30 579 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

In der NDR Talk Show empfangen die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitagabend wieder einen bunten Mix an Gästen.

Von Robert Stoll

Hamburg - It's Friday Night! Am Freitagabend empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis. Am Freitagabend empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis. © Georg Wendt/dpa Eine von ihnen ist die Schauspielerin ChrisTine Urspruch (54), die in ihren Rollen viele Facetten hat - egal ob als gleichnamige Koboldfigur in "Das Sams", als Kinderärztin Dr. Klein oder als rechtsmedizinische Assistentin im Münsteraner "Tatort" an der Seite von Jan Josef Liefers und Axel Prahl. Zunächst studierte Urspruch Lehramt, ehe sie eine Theatergruppe zum Schauspielberuf führte. Mittlerweile ist sie seit mehr als 25 Jahren ein fester Bestandteil der Film- und Fernsehlandschaft. In der Rolle als "Eva Schatz" ist sie demnächst wieder in der ARD-Serie "Einspruch, Schatz!" zu sehen und muss sich als Anwältin um Sorgerechtsstreitigkeiten, Scheidungskriege und Familiendramen kümmern. "Die Serie wurde mir auf den Leib geschrieben", sagt die 54-Jährige. Ob sie sich durch ihre Rollen juristisches Fachwissen aneignen konnte und ob sie selbst schon einmal gegen das ein oder andere Gesetz verstoßen hat, erzählt Urspruch in der "NDR Talk Show". Schauspielerin ChrisTine Urspruch (54) ist am Freitagabend zu Gast in der Show. © Felix Kästle/dpa "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 28. März Zu den weiteren Gästen gehören Moderator Michel Abdollahi (43, l.) und Sänger Nino de Angelo (61). © Fotomontage: Christian Charisius/dpa, Bernd Weißbrod/dpa Drogenfahnder und Krimi-Autor Ben Westphal (44), der im März seinen fünften Krimi "Der Bulle in der Hafencity" veröffentlicht und erklärt, wie viel Wahrheit in seinen Büchern steckt, Psychologin Julia Tanck, die in der zweiten Staffel der ARD-Doku-Serie "Bin ich schön?" vier Frauen begleitet, die aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Mitteln ihr Aussehen verändern wollen, Journalist und Vatikan-Experte Andreas Englisch (61), der seit fast 40 Jahren in Rom lebt und über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus aufklärt, die Moderatoren Aminata Belli (32) und Michel Abdollahi (43), die gemeinsam mit dem Psychologen Marcel Moses Schulen in Norddeutschland besuchen und dort mit Jugendlichen über Mobbing, Leistungsdruck und psychische Belastungen sprechen, Sänger Nino de Angelo (61), der nach lebensgefährlichen Krankheiten, Alkoholabstürzen und Trennungsschmerzen mittlerweile mit sich im Reinen ist und erklärt, warum wieder alles rund in seinem Privatleben läuft. Die "NDR Talk Show" startet am heutigen Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

