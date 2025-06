"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.

Am Freitagabend fühlen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreichen Promis auf den Zahn. © Georg Wendt/dpa

Eine von ihnen ist die Moderatorin, Entertainerin und Schauspielerin Evelyn Burdecki (36). Sie hat sich den Traum "vom Tellerwäscher zum Millionär" beinahe sprichwörtlich erfüllt.

Lange Zeit arbeitete die gebürtige Düsseldorferin als Kellnerin, bis eine Teilnahme an Reality-TV-Shows ihr Leben veränderte. Zehn Minuten im Dating-Format "Der Bachelor" reichten aus, um dem Publikum mit ihren legendären Sprüchen und ihrer lebensfrohen Art im Gedächtnis zu bleiben. Später wurde sie sogar Dschungelkönigin.

Mittlerweile ist Burdecki erfolgreiche Unternehmerin und ein gern gesehener Gast in TV-Shows. Auf Social Media folgen ihr fast 900.000 Menschen. "Ich habe einfach nur gemacht", sagt sie über ihr berufliches Konzept. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie sei von allen unterschätzt worden.

In der "NDR Talk Show" erklärt die 36-Jährige, wie ihr Weg zu einem echten Medien-Phänomen war, wie wichtig der Glaube in ihrem Leben ist und welche Träume sie sich noch erfüllen will.