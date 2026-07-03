"NDR Talk Show": Diese ganz besondere Folge läuft heute Abend

Hamburg - Fans der " NDR Talk Show " müssen trotz der aktuellen Sommerpause nicht gänzlich auf das beliebte Format verzichten. An diesem Freitag (22 Uhr) gibt es eine ganz spezielle Folge zu sehen.

Moderatorin Laura Wontorra (37) ist am Freitagabend in einer Spezialfolge der "NDR Talk Show" zu sehen. (Archivfoto) © NDR/Uwe Ernst

Unter dem Motto "Das Beste am Norden - jetzt noch besser!" zeigt die Spezialfolge der Talkshow die schönsten Gespräche rund um das Thema Norddeutschland, wie der NDR im Voraus ankündigte.

Dabei geht es unter anderem um die besten Feste, um norddeutsche Traditionen sowie das Aufwachsen an der Küste - genau damit kannten sich viele Gäste in der langen Geschichte der Show bestens aus.

Zu sehen sind neben Schauspieler Bjarne Mädel (58), Moderatorin Laura Wontorra (37), Moderatorin Linda Zervakis (50), Schauspieler Oliver Mommsen (57) und Entertainerin Ina Müller (60) weitere Persönlichkeiten, die in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zu Hause sind und Besonderes erlebt haben.

Auch die vier Moderatoren Barbara Schöneberger (52), Bettina Tietjen (66), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Steven Gätjen (53) lassen es sich nicht nehmen, von ihrer großen Liebe zum Norden zu erzählen.

Wer die Folge am Freitagabend um 22 Uhr im NDR verpasst hat, kann sich die Wiederholung am Samstag (0.30 Uhr) oder am Montag (1.20 Uhr) anschauen. Sie ist zudem jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar.