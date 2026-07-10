"NDR Talk Show": Das erwartet Zuschauer in der Folge heute Abend

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die "NDR Talk Show" zeigt am Freitag das Best-of mit dem Motto "Mode! Mut! Magie!". Erst in zwei Wochen geht es mit den regulären Ausgaben weiter.

Von Jana Steger

Hamburg - Aktuell befindet sich die "NDR Talk Show" in der Sommerpause. Die gute Nachricht: Auch in dieser Woche müssen Fans nicht komplett auf die Talksendung verzichten. Am heutigen Freitag (22 Uhr) flimmert nämlich erneut ein Best-of über die Bildschirme.

Die Moderatoren der Talkshow (v.l.n.r.): Steven Gätjen (53), Barbara Schöneberger (52), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Bettina Tietjen (66).
Die Moderatoren der Talkshow (v.l.n.r.): Steven Gätjen (53), Barbara Schöneberger (52), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Bettina Tietjen (66).  © NDR/Thomas Kierok

Das Motto der Sendung: "Mode! Mut! Magie!". Dabei plaudern vor allem die Moderatorinnen und Moderatoren, was das Zeug hält.

Barbara Schöneberger (52), Bettina Tietjen (66), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Steven Gätjen (53) erzählen von ihren eigenen Modesünden, in welchem Moment sie mal richtig verzaubert worden sind und wie es die Gäste in der "NDR Talk Show" schaffen, ihnen und dem Publikum mit ihren Lebensgeschichten Mut zu machen.

Passend dazu gibt es die schönsten Highlights aus vergangenen Talks mit prominenten Gästen.

GZSZ: Überraschung! Dieser Star kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Überraschung! Dieser Star kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück

Freuen dürfen sich Zuschauer auf spannende Gespräche mit Stars aus der schillernden Modewelt wie Designer Guido Maria Kretschmer (61), Model Toni Garrn (34) und Designer Kilian Kerner (47).

Für staunende Gesichter sorgen außerdem Auftritte von Zauberkünstlern wie den Ehrlich Brothers, Hans Klok (57) sowie Thommy Ten (37) und Amélie van Tass (38).

Auch Guido Maria Kretschmer (62) war bereits zu Gast in der "NDR Talk Show". (Archivfoto)
Auch Guido Maria Kretschmer (62) war bereits zu Gast in der "NDR Talk Show". (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

"NDR Talk Show" zeigt ein weiteres Best-of

Bewegende Geschichten von außergewöhnlichem Mut erzählen unter anderem Extrembergsteiger Reinhold Messner (81) sowie Vivian (41) und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (41). Ein Best-of, das zeigt, warum Mode, Mut und Magie seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Zutaten der "NDR Talk Show" gehören.

Bis die nächste reguläre Folge der "NDR Talk Show" über die Bildschirme flimmert, dauert es jedoch nicht mehr lange. Ab dem 24. Juli gibt es dann wieder neue spannende Talks mit prominenten Gästen.

Titelfoto: NDR/Thomas Kierok

Mehr zum Thema NDR Talk Show: