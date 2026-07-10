"NDR Talk Show": Das erwartet Zuschauer in der Folge heute Abend

Hamburg - Aktuell befindet sich die " NDR Talk Show " in der Sommerpause. Die gute Nachricht: Auch in dieser Woche müssen Fans nicht komplett auf die Talksendung verzichten. Am heutigen Freitag (22 Uhr) flimmert nämlich erneut ein Best-of über die Bildschirme.

Die Moderatoren der Talkshow (v.l.n.r.): Steven Gätjen (53), Barbara Schöneberger (52), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Bettina Tietjen (66). © NDR/Thomas Kierok

Das Motto der Sendung: "Mode! Mut! Magie!". Dabei plaudern vor allem die Moderatorinnen und Moderatoren, was das Zeug hält.

Barbara Schöneberger (52), Bettina Tietjen (66), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Steven Gätjen (53) erzählen von ihren eigenen Modesünden, in welchem Moment sie mal richtig verzaubert worden sind und wie es die Gäste in der "NDR Talk Show" schaffen, ihnen und dem Publikum mit ihren Lebensgeschichten Mut zu machen.

Passend dazu gibt es die schönsten Highlights aus vergangenen Talks mit prominenten Gästen.

Freuen dürfen sich Zuschauer auf spannende Gespräche mit Stars aus der schillernden Modewelt wie Designer Guido Maria Kretschmer (61), Model Toni Garrn (34) und Designer Kilian Kerner (47).

Für staunende Gesichter sorgen außerdem Auftritte von Zauberkünstlern wie den Ehrlich Brothers, Hans Klok (57) sowie Thommy Ten (37) und Amélie van Tass (38).