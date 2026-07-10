"NDR Talk Show": Das erwartet Zuschauer in der Folge heute Abend
Hamburg - Aktuell befindet sich die "NDR Talk Show" in der Sommerpause. Die gute Nachricht: Auch in dieser Woche müssen Fans nicht komplett auf die Talksendung verzichten. Am heutigen Freitag (22 Uhr) flimmert nämlich erneut ein Best-of über die Bildschirme.
Das Motto der Sendung: "Mode! Mut! Magie!". Dabei plaudern vor allem die Moderatorinnen und Moderatoren, was das Zeug hält.
Barbara Schöneberger (52), Bettina Tietjen (66), Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Steven Gätjen (53) erzählen von ihren eigenen Modesünden, in welchem Moment sie mal richtig verzaubert worden sind und wie es die Gäste in der "NDR Talk Show" schaffen, ihnen und dem Publikum mit ihren Lebensgeschichten Mut zu machen.
Passend dazu gibt es die schönsten Highlights aus vergangenen Talks mit prominenten Gästen.
Freuen dürfen sich Zuschauer auf spannende Gespräche mit Stars aus der schillernden Modewelt wie Designer Guido Maria Kretschmer (61), Model Toni Garrn (34) und Designer Kilian Kerner (47).
Für staunende Gesichter sorgen außerdem Auftritte von Zauberkünstlern wie den Ehrlich Brothers, Hans Klok (57) sowie Thommy Ten (37) und Amélie van Tass (38).
"NDR Talk Show" zeigt ein weiteres Best-of
Bewegende Geschichten von außergewöhnlichem Mut erzählen unter anderem Extrembergsteiger Reinhold Messner (81) sowie Vivian (41) und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (41). Ein Best-of, das zeigt, warum Mode, Mut und Magie seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Zutaten der "NDR Talk Show" gehören.
Bis die nächste reguläre Folge der "NDR Talk Show" über die Bildschirme flimmert, dauert es jedoch nicht mehr lange. Ab dem 24. Juli gibt es dann wieder neue spannende Talks mit prominenten Gästen.
Titelfoto: NDR/Thomas Kierok