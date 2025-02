"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.

Zwei von ihnen sind Lucy Diakovska (48) und Nadja Benaissa (42), besser bekannt als Sängerinnen der Band "No Angels". Mit dem Song "Daylight in Your Eyes!" schrieb die Girl-Band im Jahr 2000 Musikgeschichte. Denn: Die "No Angels" waren die erste Gruppe der Castingshow "Popstars".

Um die Musikerinnen, zu denen auch Sandy Mölling (43), Vanessa Petruo (45) und Jessica Wahls (48) gehörten, entstand ein großer Hype. Sie schossen auf Platz 1 der deutschen Charts. Ihre Tourneen waren ausverkauft, sie erhielten sämtliche Auszeichnungen von Bambi bis Bravo Otto und sind bis heute die meistverkaufte deutsche Girlgroup aller Zeiten.

In diesem Jahr feiert die Band ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gehen die "No Angels" wieder live on tour - allerdings nur noch zu viert.

Lucy Diakovska und Nadja Benaissa sprechen in der "NDR Talk Show" über das Jubiläum, blicken auf die Anfänge ihrer Karriere zurück und klären auf, welche musikalischen Wünsche sie noch haben.