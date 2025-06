"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend empfangen Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) in der " NDR Talk Show " zahlreiche prominente Gäste und entlocken ihnen das ein oder andere spannende Geheimnis.

Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) moderieren am Freitagabend gemeinsam die "NDR Talk Show". © IMAGO / Stephan Wallocha

Einer von ihnen ist der Musiker Thomas D (56), der zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Hip-Hops gehört. Gemeinsam mit Smudo (57), Michi Beck (57) und And.Ypsilon (57) steht er seit 35 Jahren für Die Fantastischen Vier auf der Bühne und liefert deutsche Rapmusik vom Feinsten.

Zu ihren größten Hits gehören "Die da!?" oder "Sie ist weg", die auch heute noch Kult sind und zu den erfolgreichsten deutschen Musicacts gehören. Jüngst waren sie bei der VOX-Sendung "Sing meinen Song", demnächst sorgen sie beim Schleswig-Holstein Musik Festival für gute Laune.

Wie schon in der Vergangenheit war Thomas D auch wieder Solo unterwegs und hat gemeinsam mit der Hamburger Band The KBCS und Flo Mega das Album "Mega D" herausgebracht.

Der 56-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Thomas Dürr heißt, lebte 25 Jahre auf einem Hof in der Eifel, ehe er im Frühjahr 2025 mit seiner Familie nach Hamburg zog. Die "NDR Talk Show" am Freitagabend wird also zum Heimspiel. Wie der Musiker seine neue Heimat findet und was seine Kollegen zu seinem musikalischen Fremdgehen sagen, erklärt er in der Sendung.