NDR Talk Show: Warum Angela Merkel Peter Tauber einen Marathon versaute

Hamburg - In der Spitzenpolitik steht man immer unter Beobachtung: Von den Wählern, den Medien - und der damaligen Chefin, Angela Merkel (70). An einem Sonntagmorgen im Jahr 2016 wollte Peter Tauber (50) einen Marathon bestreiten. Da rief die damalige Bundeskanzlerin an und brachte den 50-Jährigen in Erklärungsnot.