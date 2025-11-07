"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Welches Geheimnis können sie ihren Gästen entlocken? Am Freitagabend empfangen die Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " eine illustre Runde an prominenten Gästen.

Zu den Gästen gehören Miniatur-Wunderland-Gründer Frederik Braun (57) und seine Ehefrau Johanna (39). © IMAGO / Future Image

Einer von ihnen ist Frederik Braun (57), der Mitbegründer des Miniatur Wunderland Hamburgs, der allerdings nicht alleine kommt. Mit im Gepäck hat er seine Ehefrau Johanna (39), die Geigerin und Musikpädagogin ist.

Das Miniatur Wunderland gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Deutschlands und besitzt die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Vor 25 Jahren gründete Braun gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit das Wunderland, das in kürzester Zeit zum Modell-Universum wurde.

Schon bald wird es einen neuen Straßenzug inklusive Spielplatz geben, aber gleich zweimal - einmal für Menschen mit Smartphones und einmal für Menschen ohne Handys. Die Idee stammt von Braun und seiner Partnerin, die seit 2021 verheiratet sind und fünf Kinder haben.

Diese wachsen ohne Smartphones auf, auch wenn die ältesten Kinder, die die sechste Klasse eines Gymnasiums besuchen, in der Schule große Probleme mit der Bildschirmzeit haben.

Da sich Johanna Braun intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, will das Ehepaar nun etwas gegen die extreme Smartphone-Nutzung bei Kindern tun. Was, das erklären sie in der "NDR Talk Show".