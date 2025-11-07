"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Welches Geheimnis können sie ihren Gästen entlocken? Am Freitagabend empfangen die Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen.
Einer von ihnen ist Frederik Braun (57), der Mitbegründer des Miniatur Wunderland Hamburgs, der allerdings nicht alleine kommt. Mit im Gepäck hat er seine Ehefrau Johanna (39), die Geigerin und Musikpädagogin ist.
Das Miniatur Wunderland gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Deutschlands und besitzt die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Vor 25 Jahren gründete Braun gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit das Wunderland, das in kürzester Zeit zum Modell-Universum wurde.
Schon bald wird es einen neuen Straßenzug inklusive Spielplatz geben, aber gleich zweimal - einmal für Menschen mit Smartphones und einmal für Menschen ohne Handys. Die Idee stammt von Braun und seiner Partnerin, die seit 2021 verheiratet sind und fünf Kinder haben.
Diese wachsen ohne Smartphones auf, auch wenn die ältesten Kinder, die die sechste Klasse eines Gymnasiums besuchen, in der Schule große Probleme mit der Bildschirmzeit haben.
Da sich Johanna Braun intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, will das Ehepaar nun etwas gegen die extreme Smartphone-Nutzung bei Kindern tun. Was, das erklären sie in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show vom 7. November
- Autor Frank Schätzing (68), der neben dem Schreiben auch Musik macht und verrät, wie der britische Musiker David Bowie sein Leben und seine Karriere geprägt hat,
- Autorin und Entertainerin Désirée Nick (69), die kein Blatt vor den Mund nimmt und erzählt, was sie so sehr an ihrer Heimatstadt Berlin liebt,
- Star-Pianist Lang Lang (43), der sich seit 2008 mit einer Stiftung für Musikerziehung einsetzt und in den Weltstädten Peking, Paris und New York lebt,
- Schauspielerin Anke Engelke (59), die im Ausland gerne flunkert und erzählt, sie arbeite als Lehrerin oder Museumspädagogin,
- Schauspieler Julius Weckauf (17), der als junger Hape Kerkeling in "Der Junge muss an die frische Luft" den Durchbruch schaffte und erklärt, warum Weihnachten für ihn noch immer eine besondere Magie besitzt.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha