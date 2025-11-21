"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - It's Friday Night! Am Freitagabend empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis.
Einer der Gäste ist der Jurist und TV-Anwalt Ingo Lenßen (64), dessen Name für Gerechtigkeit und Ordnung steht. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen ihm die Zuschauer im deutschen Fernsehen.
Jahrelang ist er mit seiner ersten Sendung "Lenßen und Partner" auf der Mattscheibe zu sehen, mittlerweile hat sich der Name in "Lenßen hilft" umgewandelt. Der 64-Jährige bietet mit seinem Team aus einem E-Bus heraus mitten in Berlin eine kostenlose Rechtsberatung an, um Menschen in Not zu helfen.
Auch wenn die Szenen nachgestellt sind, sind die Fälle echt. Lenßen bezeichnet das, was er im Fernsehen macht, als "juristische Lebensberatung" und "Juratainment". Sein Fokus liegt dabei auf schwachen und mit Sorgen beladenen Menschen.
Neben seiner TV-Tätigkeit ist Lenßen auch im echten Leben weiterhin als Anwalt aktiv. Sein Spezialgebiet: Erbrecht, Sozialrecht und Verkehrsrecht. Mittlerweile kann man ihm unter "Frag den Lenßen" auch kostenlos im Netz Rechtsfragen stellen, die er mithilfe künstlicher Intelligenz beantwortet. Wie der Jurist zuletzt helfen konnte, erzählt Lenßen am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show vom 21. November
- Schauspielerin Katharina Thalbach (71), die mit vier Jahren in ihrer ersten Rolle glänzte und erzählt, welche Geschenke bei ihr unter dem Weihnachtsbaum liegen,
- Star-Tenor Rolando Villazón (53), der auch als Romanautor überrascht und über seine Pläne spricht,
- die Schauspieler Sven Martinek (61) und Ingo Naujoks (63), die gemeinsam für die Krimiserie "Morden im Norden" vor der Kamera stehen und aufklären, welche Hotelmarotten sie während der Dreharbeiten entwickelt haben,
- Schauspieler, Comedian und Content Creator Phil Laude (35), der auf YouTube mit ironischen Videos über kulturelle Klischees und gesellschaftspolitische Debatten für Aufsehen sorgt und erzählt, warum er sich von der Plattform verabschieden wird,
- Ehrenamtlerin Annemarie Streit (97) und Krankenschwester Franziska Walter, die sich gemeinsam in einer Einrichtung um Wohnungslose kümmern und erklären, vor welchen Herausforderungen diese zu Beginn des Winters stehen,
- Filmtiertrainerin Fränze Lüttich (39), die mit Dackeln, Raben und Füchsen arbeitet und verrät, wie nachtragend Tiere sein können.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha