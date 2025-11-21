"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - It's Friday Night! Am Freitagabend empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Promis und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis.

Einer der Gäste der "NDR Talk Show" am Freitagabend ist Jurist und TV-Anwalt Ingo Lenßen (64). © Jens Kalaene/dpa

Einer der Gäste ist der Jurist und TV-Anwalt Ingo Lenßen (64), dessen Name für Gerechtigkeit und Ordnung steht. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen ihm die Zuschauer im deutschen Fernsehen.

Jahrelang ist er mit seiner ersten Sendung "Lenßen und Partner" auf der Mattscheibe zu sehen, mittlerweile hat sich der Name in "Lenßen hilft" umgewandelt. Der 64-Jährige bietet mit seinem Team aus einem E-Bus heraus mitten in Berlin eine kostenlose Rechtsberatung an, um Menschen in Not zu helfen.

Auch wenn die Szenen nachgestellt sind, sind die Fälle echt. Lenßen bezeichnet das, was er im Fernsehen macht, als "juristische Lebensberatung" und "Juratainment". Sein Fokus liegt dabei auf schwachen und mit Sorgen beladenen Menschen.

Neben seiner TV-Tätigkeit ist Lenßen auch im echten Leben weiterhin als Anwalt aktiv. Sein Spezialgebiet: Erbrecht, Sozialrecht und Verkehrsrecht. Mittlerweile kann man ihm unter "Frag den Lenßen" auch kostenlos im Netz Rechtsfragen stellen, die er mithilfe künstlicher Intelligenz beantwortet. Wie der Jurist zuletzt helfen konnte, erzählt Lenßen am Freitagabend in der "NDR Talk Show".