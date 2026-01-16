"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Schauspielerin Simone Thomalla (60) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Gerald Matzka/dpa

Eine von den Gästen ist die Schauspielerin Simone Thomalla (60), die seit 2011 in der erfolgreichen TV-Reihe "Frühling" die Dorfhelferin Katja Baumann spielt.

Sie wurde 1965 in Leipzig geboren, wuchs aber in Potsdam auf. Bereits als Siebenjährige war sie auf der Premiere des Filmklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", weil ihr Vater Alfred (†83) für die Produktion der Bühnenbilder gearbeitet hat.

Vom Aussehen des Hauptdarstellers soll Thomalla hin und weg gewesen sein, was durchaus Auswirkungen auf ihren späteren Männergeschmack hatte.

Nach ihrem Abitur wurde die mittlerweile 60-Jährige für den Film entdeckt und studierte in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Von 2008 bis 2015 glänzte Thomalla als Kommissarin Eva Saalfeld im Leipziger "Tatort".

In der "NDR Talk Show" spricht sie am Freitagabend über ihren Wunsch nach mehr Leichtigkeit und warum jedes Jahr eine neue und unbeeinflusste Chance verdient hat.