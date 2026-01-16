"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Eine von den Gästen ist die Schauspielerin Simone Thomalla (60), die seit 2011 in der erfolgreichen TV-Reihe "Frühling" die Dorfhelferin Katja Baumann spielt.
Sie wurde 1965 in Leipzig geboren, wuchs aber in Potsdam auf. Bereits als Siebenjährige war sie auf der Premiere des Filmklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", weil ihr Vater Alfred (†83) für die Produktion der Bühnenbilder gearbeitet hat.
Vom Aussehen des Hauptdarstellers soll Thomalla hin und weg gewesen sein, was durchaus Auswirkungen auf ihren späteren Männergeschmack hatte.
Nach ihrem Abitur wurde die mittlerweile 60-Jährige für den Film entdeckt und studierte in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Von 2008 bis 2015 glänzte Thomalla als Kommissarin Eva Saalfeld im Leipziger "Tatort".
In der "NDR Talk Show" spricht sie am Freitagabend über ihren Wunsch nach mehr Leichtigkeit und warum jedes Jahr eine neue und unbeeinflusste Chance verdient hat.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 16. Januar
- Schauspieler Mark Keller (60), der noch nie in seinem Leben geraucht oder Alkohol getrunken hat und verrät, wie es in der neuen Staffel vom "Bergdoktor" weitergeht
- Moderatorin Bärbel Schäfer (62), die Mitte der 1990er-Jahre ihre eigene Daily-Talkshow bekam und sich seit 2024 in der Sat.1-Serie "Notruf" mit realen Katastrophenfällen auseinandersetzt
- Schauspieler David Schütter (34), der für seine Rolle im Antikriegs-Drama "Der Tiger" in einen Panzer klettern musste und über seine Ängste spricht
- Bestatterin May Hansen (23), die in der Corona-Zeit den Weg zu ihrem Traumjob fand und erzählt, welche Bestattung sie sich später einmal für sich selbst vorstellt
- Schauspieler Herbert Knaup (69), der mit mehr als seinen 100 Film- und Fernsehrollen eine feste Größe in der deutschen Schauspielwelt ist und einen Ausblick auf seine weiteren Projekte gibt
- Polar- und Meeresforscher Arved Fuchs (72), der seit 40 Jahren in den entlegenen Polarregionen des Erdballs und auf allen Weltmeeren unterwegs ist und sein liebstes Heimkehr-Ritual offenbart
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / APress