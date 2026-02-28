Neuzugang im Leipziger Zoo: Französische Fischkatze wurde von ihrer Familie verstoßen
Leipzig - Neuzugang im Gondwanaland: Die Tierpfleger im Leipziger Zoo erwarten eine neue Fischkatze. In der aktuellen Folge "Elefant, Tiger & Co." wird der Neubeginn Schritt für Schritt eingeleitet.
Fischkatze Lotte gehört mit 14 Jahren schon zu den älteren Semestern. Nachwuchs gab es bei ihr leider keinen.
Damit es in Zukunft womöglich Jungtiere im Gondwanaland zu bestaunen gibt, steht somit der Umzug der betagten Katzendame in die rückwärtige Tierhaltung an.
"Morgen erwarten wir das erste von zwei neuen Jungtieren, weil wir ein neues Fischkatzenpaar zusammenstellen", sagt Tierpfleger und Bereichsleiter im Gondwanaland, Michael Ernst.
Seine Kollegin Kerstin Tischmeyer hat die Katzendame Lotte bereits mittels Leckerbissen an die Transportkiste gewöhnt, und so schnappt die Falle gleich beim ersten Versuch zu.
Ein verstoßener Fischkatzenkater aus Frankreich zieht ein
"Wir hatten ja ein altes Fischkatzenpaar, der Kater ist verstorben und Lotte ist die Witwe", sagt Tierpfleger Ernst. "14 Jahre ist für eine Fischkatze schon Rentenalter."
Vorsichtig wagt sich die betagte Katzendame nach einiger Zeit, wenn auch skeptisch, in ihr neues Domizil.
Der neue Fischkatzenkater kommt am nächsten Morgen an. "Die Franzosen waren jetzt auch froh, dass wir ihn nehmen konnten", sagt Tierpfleger Ariel Jackson, denn dort ist er bereits von seiner Familie verstoßen worden. Der erste Schritt für den so sehnlich erwarteten Fellnasennachwuchs sei damit erledigt.
Stürmisch verlässt der Jungspund sodann auch gleich die Transportkiste in sein neues Gehege: "Er ist noch relativ jung und im Vergleich noch eine halbe Portion", stellt Jackson scherzend fest.
Wie es mit den Fischkatzen weitergeht, erfahrt Ihr in der Folge 1167 von "Elefant, Tiger & Co.", jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek.
