Neuzugang im Leipziger Zoo: Französische Fischkatze wurde von ihrer Familie verstoßen

Leipzig - Neuzugang im Gondwanaland: Die Tierpfleger im Leipziger Zoo erwarten eine neue Fischkatze. In der aktuellen Folge " Elefant, Tiger & Co. " wird der Neubeginn Schritt für Schritt eingeleitet.

Fischkatzen stammen aus Südasien und leben vorwiegend in Feuchtgebieten. Seit 2016 wird die Fischkatze in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN geführt. (Archivfoto) © 123rf/wrangel

Fischkatze Lotte gehört mit 14 Jahren schon zu den älteren Semestern. Nachwuchs gab es bei ihr leider keinen.

Damit es in Zukunft womöglich Jungtiere im Gondwanaland zu bestaunen gibt, steht somit der Umzug der betagten Katzendame in die rückwärtige Tierhaltung an.

"Morgen erwarten wir das erste von zwei neuen Jungtieren, weil wir ein neues Fischkatzenpaar zusammenstellen", sagt Tierpfleger und Bereichsleiter im Gondwanaland, Michael Ernst.

Seine Kollegin Kerstin Tischmeyer hat die Katzendame Lotte bereits mittels Leckerbissen an die Transportkiste gewöhnt, und so schnappt die Falle gleich beim ersten Versuch zu.