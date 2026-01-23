 960

"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Steven Gätjen moderieren am Freitagabend zum ersten Mal gemeinsam die NDR Talk Show.

Hamburg - Premiere! Zum ersten Mal moderieren Barbara Schöneberger (51) und Steven Gätjen (53) am Freitagabend (22 Uhr) gemeinsam die "NDR Talk Show". Das Duo begrüßt wieder zahlreiche Promis.

Einer der prominenten Gäste in der "NDR Talk Show" am Freitagabend ist Diego Pooth (22). Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (38) gewann er im vergangenen Jahr die RTL-Show "Let's Dance".  © Rolf Vennenbernd/dpa

Einer von ihnen kennt das Rampenlicht seit seiner Kindheit und ist mittlerweile selbst auf dem Weg zum Star: Diego Pooth (22). Er wurde als Sohn von Verona (57) und Franjo Pooth (56) in Köln geboren, wo er auch bis zu seinem Abitur aufwuchs. Anschließend ging er nach Florida auf ein Sportinternat, um dort Golf-Profi zu werden.

Daraus wurde aber nichts, 2024 legte er seine Karriere zu den Akten. "Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben", lautete seine Begründung.

Mittlerweile ist Diego aber auch ein gefragtes Model und war unter anderem auf der Mailänder Fashion Week unterwegs. 2025 gewann er zudem die RTL-Show "Let's Dance".

Aktuell wohnt der 22-Jährige, der mit vollem Namen San Diego Pooth heißt, in Berlin, studiert dort Digital Entrepreneurship und hat ein Start-up gegründet. In der "NDR Talk Show" spricht er am Freitagabend unter anderem über seine neuen Projekte.

Zum ersten Mal moderieren am Freitagabend Barbara Schöneberger (51) und Steven Gätjen (53) gemeinsam die "NDR Talk Show".  © NDR/Thomas Kierok

"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 23. Januar

Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem die Sängerin Andrea Berg (59) und der Schauspieler Oliver Masucci (57).  © Fotomontage: Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Angelika Warmuth/dpa
  • Sängerin Andrea Berg (59), die mit 14 Nummer-Eins-Alben und mehr als 16 Millionen verkaufter Tonträger Deutschlands erfolgreichste Sängerin ist und verrät, wie sie sich künftig noch mehr für hilfsbedürftige Menschen engagieren will,
  • Journalistin und Kriegsreporterin Katrin Eigendorf (63), die seit den 1990er-Jahren in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs ist und von ihren bewegenden Begegnungen und persönlichen Schicksalen in Kriegszeiten erzählt,
  • Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff (58), dessen drittes Buch "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" verfilmt und er von Bruno Alexander (26) gespielt wird,
  • Schauspieler Oliver Masucci (57), der sich intensiv mit der Historie befasst und aktuell auf der Kinoleinwand im zweiten Teil der Verfilmung der erfolgreichen Buchreihe "Woodwalkers" zu sehen ist,
  • Dorfkümmerin Maren Ruesch (46), die sich seit einem Jahr um Menschen kümmert, die nicht mehr viele soziale Kontakte haben und somit ihren Traumjob gefunden hat.

Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

