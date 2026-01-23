"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Premiere! Zum ersten Mal moderieren Barbara Schöneberger (51) und Steven Gätjen (53) am Freitagabend (22 Uhr) gemeinsam die "NDR Talk Show". Das Duo begrüßt wieder zahlreiche Promis.

Einer der prominenten Gäste in der "NDR Talk Show" am Freitagabend ist Diego Pooth (22). Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (38) gewann er im vergangenen Jahr die RTL-Show "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Einer von ihnen kennt das Rampenlicht seit seiner Kindheit und ist mittlerweile selbst auf dem Weg zum Star: Diego Pooth (22). Er wurde als Sohn von Verona (57) und Franjo Pooth (56) in Köln geboren, wo er auch bis zu seinem Abitur aufwuchs. Anschließend ging er nach Florida auf ein Sportinternat, um dort Golf-Profi zu werden.

Daraus wurde aber nichts, 2024 legte er seine Karriere zu den Akten. "Die Konkurrenz ist enorm groß, und nur ein ganz kleiner Bruchteil schafft es, von diesem Sport zu leben", lautete seine Begründung.

Mittlerweile ist Diego aber auch ein gefragtes Model und war unter anderem auf der Mailänder Fashion Week unterwegs. 2025 gewann er zudem die RTL-Show "Let's Dance".

Aktuell wohnt der 22-Jährige, der mit vollem Namen San Diego Pooth heißt, in Berlin, studiert dort Digital Entrepreneurship und hat ein Start-up gegründet. In der "NDR Talk Show" spricht er am Freitagabend unter anderem über seine neuen Projekte.