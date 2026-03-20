"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.
Einer von ihnen ist der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61), der seit mehr als 30 Jahren zu den beständigsten und erfolgreichsten Film- und Fernsehstars im deutschsprachigen Raum gehört.
Der 61-Jährige schreibt seit den 1980er-Jahren Fernsehgeschichte und ist nicht nur Comedian, sondern auch Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Parodist und Kabarettist. Vor allem mit seinen Rollen als Königin Beatrix oder als Horst Schlämmer bringt er die Zuschauer zum Lachen. Legendär ist auch sein "Hurz"-Konzert.
Ganz nebenbei ist Kerkeling auch als Autor extrem erfolgreich. Sein Jakobsweg-Buch "Ich bin dann mal weg" und seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" sind Millionen-Bestseller.
Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten, Kerkeling zog sich zwischenzeitlich zurück. Mittlerweile ist er zurück auf der Kino-Leinwand, sein Film "Extrawurst" mit ihm in der Hauptrolle feierte bereits Anfang des Jahres Erfolge im Kino. Und nun kehrt er in seiner Paraderolle zurück, am 26. März startet der Film "Horst Schlämmer sucht das Glück".
Der Inhalt: Als stellvertretender Chefredakteur vom "Grevenbroicher Tagblatt" reist er durch Deutschland und hat dabei eine Mission - den Menschen ihr Lächeln zurückbringen. Wie er das macht, erzählt er am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show vom 20. März
Comedian Matze Knop (51), der zu den großen Komikern und Parodisten des Landes gehört und aktuell mit seinem neuen Comedyprogramm "Spitzenreiter" unterwegs ist
Extremtaucherin und Unterwasserfilmerin Christina Karliczek (48), die schon als Kind von Meerestieren fasziniert war und erzählt, was sie bei ihrer neuen Dokumentation unter Buckelwalen erlebt hat
Schauspielerin Meltem Kaptan (45), deren Talent für Komik einst in den USA entdeckt worden ist und die an der Seite von Hape Kerkeling die Menschen im Kino zum Lachen bringen will
die Schwestern und Gründerinnen der Bildungsinitiative GermanDream Düzen, Tezcan, Tugba, Tülin und Tuna Tekkal, die für Empathie und Zusammenhalt kämpfen und über ihren gemeinsamen Wunsch für die Zukunft sprechen
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa