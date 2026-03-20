"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " wieder zahlreiche Promis.

Einer der Gäste in der "NDR Talk Show" am Freitagabend ist Hape Kerkeling (61), der Ende März als Horst Schlämmer zurückkehrt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Einer von ihnen ist der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61), der seit mehr als 30 Jahren zu den beständigsten und erfolgreichsten Film- und Fernsehstars im deutschsprachigen Raum gehört.

Der 61-Jährige schreibt seit den 1980er-Jahren Fernsehgeschichte und ist nicht nur Comedian, sondern auch Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Parodist und Kabarettist. Vor allem mit seinen Rollen als Königin Beatrix oder als Horst Schlämmer bringt er die Zuschauer zum Lachen. Legendär ist auch sein "Hurz"-Konzert.

Ganz nebenbei ist Kerkeling auch als Autor extrem erfolgreich. Sein Jakobsweg-Buch "Ich bin dann mal weg" und seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" sind Millionen-Bestseller.

Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten, Kerkeling zog sich zwischenzeitlich zurück. Mittlerweile ist er zurück auf der Kino-Leinwand, sein Film "Extrawurst" mit ihm in der Hauptrolle feierte bereits Anfang des Jahres Erfolge im Kino. Und nun kehrt er in seiner Paraderolle zurück, am 26. März startet der Film "Horst Schlämmer sucht das Glück".

Der Inhalt: Als stellvertretender Chefredakteur vom "Grevenbroicher Tagblatt" reist er durch Deutschland und hat dabei eine Mission - den Menschen ihr Lächeln zurückbringen. Wie er das macht, erzählt er am Freitagabend in der "NDR Talk Show".