"First Dates": Kellnerin sieht sich gezwungen, am Tisch einzugreifen

Köln - Bei " First Dates " sitzen sich Rico (29) und Sara (31) gegenüber. Doch statt lockerem Kennenlernen herrscht vor allem eines: Schweigen.

Eine Kellnerin versucht, das Gespräch der beiden anzukurbeln – vergeblich. © RTL+

Die Situation am Tisch wird irgendwann so unangenehm, dass sogar eine Kellnerin eingreifen muss. Sie gibt den beiden Anregung, über welche Themen man sprechen könnte.

Danach scheint es erst mal etwas besser zu laufen und die beiden tauschen Zukunftsvisionen aus. Aber nur kurze Zeit später ist die Luft erneut raus.

Rico sagt ganz offen, dass er die Situation als unangenehm empfindet. "Das war meine größte Panik, hoffentlich findet man was zu reden", so der 29-Jährige zu seiner Date-Partnerin.

Schließlich versucht er, das Schweigen mit Lachen zu überspielen, während Sara bemüht ist, die Situation zu entschärfen. "Angenehme Stille ist auch schön", meint sie und versucht, dem Moment etwas Positives abzugewinnen.

Tatsächlich geht die 31-Jährige deutlich entspannter mit der Situation um. "Die Pausen haben mir eigentlich nicht so große Sorgen gemacht, ich fand es eigentlich relativ angenehm", erklärt sie später.