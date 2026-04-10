"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Eine von ihnen ist die Notärztin Carola Holzner (43), die besser bekannt ist unter dem Namen "Doc Caro". Sie sieht sich keineswegs als Göttin in Weiß, sondern vielmehr als nahbare Frau aus dem Leben mit Tattoos und markanter Frisur, die es schafft, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln.
Holzner berichtet im Fernsehen, in Büchern, in Podcast und auf Social Media aus ihrem Berufsalltag. Sie stammt aus dem Ruhrgebiet und ist Fachärztin für Anästhesiologie. Aktuell arbeitet die 43-Jährige als Oberärztin in der Notaufnahme, als Notärztin im Rettungsdienst und bei der Luftrettung.
Ihre Mission dabei: Aufklärung für Notsituationen. "Reanimation, die Wiederbelebung, lernt man immer noch nicht flächendeckend überall in der Schule", erklärt "Doc Caro", die das unbedingt ändern will. Sie fordert, dass das Thema in jeder Schule auf dem Lehrplan steht. Und das sagt sie nicht nur als Ärztin, sondern auch als Mutter von zwei Kindern.
Wie schwer es ist, Hilfe in einem Notfall zu leisten, bekommen die Zuschauer in der Vox-Serie "Leben hautnah" vor Augen geführt, denn dort geht es auch um Gewalt gegenüber Rettungskräften. In der "NDR Talk Show" verrät Holzner, wie man sich am besten in einer Notsituation verhält.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 10. April
Extrembergsteiger und Gleitschirmflieger Lukas Wörle (33), der beim Aufstieg auf den Broad Peak einen lebensgefährlich verletzten Träger in 8000 Metern Höhe rettete und von seinen extremen Abenteuern spricht,
Sängerin und Tänzerin Marlène Charell (81), die als deutscher Weltstar den großen Samstagabendsendungen Glanz und Glamour verlieh und auf ihr Leben in Frankreich und ihre großen Erfolge zurückblickt,
Musiker Achim Reichel (82), der erklärt, wie wichtig ihm seine maritime Herkunft ist und dessen uralter Hit "Aloha Heja He" in China durch einen TikTok-Trend Kult erlangte,
Kabarettist Wolfgang Trepper (64), der als Mann der lauten Worte, aber auch als Meister der leisen Töne gilt und von seinem sozialen Engagement in Malawi erzählt,
Unternehmerin Tijen Onaran (41), die zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gehörte und erklärt, warum Haltung zeigen so wichtig ist.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha