"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Carola Holzner (43), besser bekannt als "Doc Caro", ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Henning Kaiser/dpa

Eine von ihnen ist die Notärztin Carola Holzner (43), die besser bekannt ist unter dem Namen "Doc Caro". Sie sieht sich keineswegs als Göttin in Weiß, sondern vielmehr als nahbare Frau aus dem Leben mit Tattoos und markanter Frisur, die es schafft, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln.

Holzner berichtet im Fernsehen, in Büchern, in Podcast und auf Social Media aus ihrem Berufsalltag. Sie stammt aus dem Ruhrgebiet und ist Fachärztin für Anästhesiologie. Aktuell arbeitet die 43-Jährige als Oberärztin in der Notaufnahme, als Notärztin im Rettungsdienst und bei der Luftrettung.

Ihre Mission dabei: Aufklärung für Notsituationen. "Reanimation, die Wiederbelebung, lernt man immer noch nicht flächendeckend überall in der Schule", erklärt "Doc Caro", die das unbedingt ändern will. Sie fordert, dass das Thema in jeder Schule auf dem Lehrplan steht. Und das sagt sie nicht nur als Ärztin, sondern auch als Mutter von zwei Kindern.

Wie schwer es ist, Hilfe in einem Notfall zu leisten, bekommen die Zuschauer in der Vox-Serie "Leben hautnah" vor Augen geführt, denn dort geht es auch um Gewalt gegenüber Rettungskräften. In der "NDR Talk Show" verrät Holzner, wie man sich am besten in einer Notsituation verhält.