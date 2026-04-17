"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Spannende Gäste! Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und Moderator Steven Gätjen (53) begrüßen am Freitagabend (22 Uhr) in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde.
Zu den Gästen gehört ein Gesicht aus der deutschen Fernsehlandschaft, das jeder kennt: Palina Rojinski (40). Sie ist nur als Schauspielerin und Moderatorin unterwegs, sondern auch als Model, Designerin und Astrologie-Vermittlerin.
Im Alter von sechs Jahren kam sie aus St. Petersburg nach Deutschland und sorgte in der rhythmischen Sportgymnastik für Aufsehen. Noch bevor sie zehn war, gewann sie zwei Deutsche Meistertitel.
Obwohl sie später Literatur und Geschichte studierte, landete sie beim Fernsehen. Über MTV und VIVA führte der Weg zu den Shows "Circus HalliGalli", "Got to Dance" und "The Masked Singer".
Demnächst ist Rojinski aber wieder als Schauspielerin zu sehen. In der ZDFneo-Serie "My Ex" übernimmt sie die Hauptrolle und begibt sich auf die Spuren ihrer Ex-Partner. Für die Dreharbeiten unterzieht sie sich neben einer deutlichen Typ-Veränderung auch einer schmerzhaften Gesichtsbehandlung.
In der "NDR Talk Show" erklärt die 40-Jährige am Freitagabend, warum sich die Strapazen gelohnt haben und warum sie vor Kurzem an der Supermarktkasse saß.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 17. April
Schauspielerin Maria Furtwängler (59), die sich seit Jahren für den Naturschutz einsetzt und erzählt, was Privatgärtner zum Erhalt der Artenvielfalt machen können,
Comedian Michael Mittermeier (60), der es geschafft hat, den deutschen Humor ins Ausland zu exportieren, und verrät, welche Dinge ihn abseits der Bühne glücklich machen,
Profitänzerin Isabel Edvardsson (43) und Schauspieler Benjamin Piwko (46), die seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Let's Dance" 2019 befreundet sind und zeigen wollen, wie man Barrieren überwinden und Inklusion und Zusammenhalt schaffen kann,
die Kugelstoßerinnen Leonide Baum (88) und Jana Müller-Schmidt (62), die als Mutter und Tochter zusammen an der WM in Südkorea 2026 teilnehmen wollen und erklären, wie sie sich auf den Wettkampf vorbereiten,
Unterwasser-Archäologe Florian Huber (50), der eine Leidenschaft fürs Tauchen entwickelt hat und erzählt, was ihn an Schiffswracks fasziniert.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / BREUEL-BILD