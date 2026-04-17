"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Spannende Gäste! Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und Moderator Steven Gätjen (53) begrüßen am Freitagabend (22 Uhr) in der " NDR Talk Show " eine illustre Runde.

Palina Rojinski (40) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Christophe Gateau/dpa

Zu den Gästen gehört ein Gesicht aus der deutschen Fernsehlandschaft, das jeder kennt: Palina Rojinski (40). Sie ist nur als Schauspielerin und Moderatorin unterwegs, sondern auch als Model, Designerin und Astrologie-Vermittlerin.

Im Alter von sechs Jahren kam sie aus St. Petersburg nach Deutschland und sorgte in der rhythmischen Sportgymnastik für Aufsehen. Noch bevor sie zehn war, gewann sie zwei Deutsche Meistertitel.

Obwohl sie später Literatur und Geschichte studierte, landete sie beim Fernsehen. Über MTV und VIVA führte der Weg zu den Shows "Circus HalliGalli", "Got to Dance" und "The Masked Singer".

Demnächst ist Rojinski aber wieder als Schauspielerin zu sehen. In der ZDFneo-Serie "My Ex" übernimmt sie die Hauptrolle und begibt sich auf die Spuren ihrer Ex-Partner. Für die Dreharbeiten unterzieht sie sich neben einer deutlichen Typ-Veränderung auch einer schmerzhaften Gesichtsbehandlung.

In der "NDR Talk Show" erklärt die 40-Jährige am Freitagabend, warum sich die Strapazen gelohnt haben und warum sie vor Kurzem an der Supermarktkasse saß.