Allen Umständen zum Trotz: Dafür bewundert Wolfgang Lippert sein Publikum

Hamburg - Was für Schleswig-Holstein die " Karl-May-Spiele " sind, sind in Mecklenburg-Vorpommern die "Störtebeker Festspiele". Entertainer Wolfgang Lippert (74) war bei der " NDR Talk Show " zu Gast und verriet, was für kuriose Situationen er schon live erlebt hat.

Wolfgang Lippert (74) gehört seit dem Jahr 2000 zum festen Ensemble bei den "Störtebeker Festspielen". © NDR/Uwe Ernst

Bei einer Show wie den "Störtebeker Festspielen" unter freiem Himmel spielt das Wetter auch im Sommer nicht immer mit. Das bekommen sowohl Zuschauer als auch Darsteller zu spüren - oft störe das jedoch gar nicht, so Lippert.

Gerade die Schauspieler würden sich trotzdem oft darüber wundern, dass das Publikum im Regen einfach sitzen bleibt. "Das ist so gegenseitige Anerkennung. Wir erkennen an, dass die Menschen sitzen bleiben und im Regen hocken, und sie bewundern, dass wir einfach weitermachen", sagte der Entertainer.

Solche Wetterabhängigkeiten stellen die Darsteller jedoch auch immer wieder vor besondere Herausforderungen: "Mir hat es schon wirklich in den Mund geregnet beim Singen, so doll hat es manchmal geschüttet", gab der Darsteller preis.

Doch das spiele überhaupt keine Rolle, umso intensiver sei das Erlebnis, so der 74-Jährige.