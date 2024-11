22.11.2024 06:20 681 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Show

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Welches Geheimnis können sie ihren Gästen entlocken? Am Freitagabend empfangen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) begrüßen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an prominenten Gästen. © Georg Wendt/dpa Einer von ihnen ist der Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter (54). Wenn es um den besten Freund des Menschen geht, kennt sich wohl keiner besser aus als er. Rütter ist Deutschlands bekanntester "Hundeprofi" und bekommt selbst die härtesten F(a)elle in den Griff. Eigentlich wollte der 54-Jährige Sportreporter werden. Um sein Studium zu finanzieren, jobbte er als "Gassi-Geher" und entschied sich für einen anderen Weg. Fortan studierte er Tierpsychologie und wird mit zahlreichen Fernsehformaten bei VOX und RTL zum "Hundeerklärer der Nation". Egal wo der gebürtige Duisburger erkannt wird, ob beim Zahnarzt oder in der Sauna, er wird von Hundebesitzern um Rat gebeten. Mittlerweile laufen mehr als 140 Hundeschulen unter seinem Namen, in denen ein von ihm entwickeltes Programm gelehrt wird. Rütter weiß nicht nur, wie Hunde ticken, sondern er kann sein Wissen auch äußerst unterhaltsam weitergeben. Seine Programme füllen seit Jahren die größten Hallen, auch jetzt tourt er wieder unter dem Motto "Der will nur spielen!" durchs Land. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Show vom 22. November Zu den Gästen gehören unter anderem TV-Köchin Cornelia Poletto (53) und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar (65). © Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Axel Heimken/dpa Köchin und Kochbuchautorin Cornelia Poletto (53), die in ihrem neuen Kochbuch "Polettos Pasta Passione" alles Wissenswerte über die Pasta verrät und warum ihr dampfende Nudeln ein Lächeln auf die Lippen zaubern,





Journalistin, Autorin und Moderatorin Anne Gesthuysen (55), die über ihr neuestes Werk "Vielleicht hat das Leben Besseres vor" spricht,





(55), die über ihr neuestes Werk "Vielleicht hat das Leben Besseres vor" spricht, Entertainerin Gayle Tufts (64), die nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA 2017 die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt hat,





(64), die nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA 2017 die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt hat, Wissenschaftsjournalist und Diplom-Physiker Ranga Yogeshwar (65) und Tischlermeister und Content Creator Jonas Winkler , die sich seit 2023 persönlich kennen und sich über das gemeinsame Interesse fürs Handwerk h hinaus angefreundet haben,



Schauspieler Sebastian Ströbel (47) und Bergretter Heribert Eisl (64), die von gemeinsamen Bergtouren berichten und an welchen Stellen Realität und Fiktion in der ZDF-Serie "Die Bergretter" auseinanderdriften,





Schauspielerin Doris Kunstmann (80), die über ihre Abenteuer als resolute Kassiererin Frau Jensen in der vierten Staffel von "Die Discounter" spricht und an welche Zeit sie sich in ihrer langen Berufslaufbahn besonders gerne zurückerinnert. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa