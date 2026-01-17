"NDR Talk Show": Simone Thomalla spricht über "Nahtoderfahrung" bei "Let's Dance"

Hamburg - Irgendwann hat sie sich getraut! Mit 60 Jahren nahm Schauspielerin Simone Thomalla (60, " Tatort ", "Frühling") an der RTL-Show " Let's Dance " teil, doch ihr Körper zollte nach einigen Shows Tribut.

Schauspielerin Simone Thomalla (60) sprach in der "NDR Talk Show" über ihre Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance". © NDR/Uwe Ernst

Als Moderatorin Bettina Tietjen (66) sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show" auf ihre Teilnahme ansprach, schoss Thomalla sofort ein Wort aus dem Mund: "Nahtoderfahrung". Über zehn Jahre hatte es gedauert, bis sie endlich zugesagt hatte.

Zunächst lief es auch gut für die ehemalige "Tatort"-Ermittlerin, doch irgendwann meldeten sich ihre Knochen. "Mein Knie", erklärte Thomalla. "Es waren Abnutzungserscheinungen, die sind im rechten Knie ein bisschen doller." Der Grund war klar: "Wann habe ich das letzte Mal acht Stunden im Trainingsraum gestanden und von früh bis spät getanzt."

Mit der Zeit waren die Schmerzen im Knie so groß, dass die Schauspielerin nicht mehr antreten konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber schon gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch dabei zu sein.

Woche für Woche habe sie ihren Partner Evgeny Vinokurov (35) angeguckt und gefragt: "Hast du 'ne Macke?!" Doch jedes Mal trainierten sie hart und schafften es so von Woche zu Woche weiter - bis eben der Körper der 60-Jährigen streikte.

Dennoch habe Thomalla einiges durch ihre Teilnahme gelernt. "Ein bisschen geduldiger mit sich selbst zu sein", erklärte sie. "Man muss nicht immer die Beste sein, man muss ein bisschen mehr Spaß haben an den Dingen."