"NDR Talk Show": Simone Thomalla spricht über "Nahtoderfahrung" bei "Let's Dance"
Hamburg - Irgendwann hat sie sich getraut! Mit 60 Jahren nahm Schauspielerin Simone Thomalla (60, "Tatort", "Frühling") an der RTL-Show "Let's Dance" teil, doch ihr Körper zollte nach einigen Shows Tribut.
Als Moderatorin Bettina Tietjen (66) sie am Freitagabend in der "NDR Talk Show" auf ihre Teilnahme ansprach, schoss Thomalla sofort ein Wort aus dem Mund: "Nahtoderfahrung". Über zehn Jahre hatte es gedauert, bis sie endlich zugesagt hatte.
Zunächst lief es auch gut für die ehemalige "Tatort"-Ermittlerin, doch irgendwann meldeten sich ihre Knochen. "Mein Knie", erklärte Thomalla. "Es waren Abnutzungserscheinungen, die sind im rechten Knie ein bisschen doller." Der Grund war klar: "Wann habe ich das letzte Mal acht Stunden im Trainingsraum gestanden und von früh bis spät getanzt."
Mit der Zeit waren die Schmerzen im Knie so groß, dass die Schauspielerin nicht mehr antreten konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber schon gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt noch dabei zu sein.
Woche für Woche habe sie ihren Partner Evgeny Vinokurov (35) angeguckt und gefragt: "Hast du 'ne Macke?!" Doch jedes Mal trainierten sie hart und schafften es so von Woche zu Woche weiter - bis eben der Körper der 60-Jährigen streikte.
Dennoch habe Thomalla einiges durch ihre Teilnahme gelernt. "Ein bisschen geduldiger mit sich selbst zu sein", erklärte sie. "Man muss nicht immer die Beste sein, man muss ein bisschen mehr Spaß haben an den Dingen."
"NDR Talk Show": So lernte Simone Thomalla ihren Partner kennen
Unterstützt wurde Thomalla während der Show von ihrer Tochter Sophia (36) und ihrem Partner René (55). Besonders Letzterer weckte die Neugier von Tietjen. "Es heißt ja, ihr seid verkuppelt worden. Wie lief das ab?", wollte die Moderatorin wissen.
Nachdem Thomalla erklärt hatte, wie schwierig die Suche als Promi sei, verwies sie auf Freunde, die mal gesagt hatten, "wir hätten da jemanden". Irgendwie hatte es sich aber nie so richtig ergeben, dass sich die beiden kennenlernen konnten.
Im Sommer 2024 war es bei einem gemeinsamen Grillen allerdings so weit, doch zu diesem Zeitpunkt habe sie einen anderen Mann in Aussicht gehabt, daraus wurde letztlich nichts. Schließlich kam Silvester, wo sie eigentlich mit einer Freundin im Jogginganzug und einer Flasche Schampus anstoßen wollte - bis das Telefon klingelte.
Eine Bekannte rief an und lud die beiden ein. Thomalla zögerte, doch als sie hörte, dass auch René dabei wäre, sagte sie sofort zu. "Ich rief Nancy an und sagte ihr, 'Nancy, zieh dir einen Fummel an, wir haben einen Plan'." Bei den Freunden angekommen, wurde alles getan, um die beiden zu verkuppeln. Mit Erfolg.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst