"NDR Talk Show": Sterne-Koch Tim Raue wird plötzlich politisch

Hamburg - Er weiß, wovon er spricht! Sterne-Koch Tim Raue (50, "The Taste") war am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". Dort sprach er über die kulinarische Vielfalt und Identität und wurde dabei sogar politisch.

Sterne-Koch Tim Raue (50) wurde in der "NDR Talk Show" kurz politisch. © NDR/Uwe Ernst

Er selbst hat mehrere Sterne-Restaurants in Deutschland, doch Raue findet, dass man die Küche hierzulande aus kulinarischer Hinsicht nicht nur darauf beschränken sollte. "Ich bin in Kreuzberg groß geworden. Ein Stadtteil in Berlin, in dem es wichtig war, dass jeder dort leben konnte. Sich ausleben konnte", erklärte der 50-Jährige.

Dabei sei es ganz egal gewesen, wo die Person herkam, welcher Religion sie angehört oder welcher Sexualität sie nachgeht. "Dort hast Du ganz viele Geschmäcker", führte Raue aus und wurde politisch.

"Stell dir mal vor, wenn wir jetzt tatsächlich in diesem Land so tief ins Rechte und ins Braune gehen, dann könnten wir keinen Döner mehr essen, keinen Hot Dog, keine Pita, keine Burger. Was haben wir dann noch, wer will das?"

Denn so weit wird eben nicht gedacht. Eine große Anzahl an Lieblingsspeisen der Deutschen haben ihren Ursprung in anderen Ländern, verzichten will aber letztlich niemand darauf.

Generell ist der Sterne-Koch der Meinung, dass Deutschland ein großes Problem mit gesundem Nationalstolz habe. "Wir haben das Problem, dass Du als Koch oder Köchin in unserem Land nicht deutsch kochen lernst", klärte er auf. "Das ist nur ein kleiner Teil der Ausbildung. Der größere ist französisch."