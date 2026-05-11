Erster Bürgermeister Tschentscher ist sicher: "Udo Lindenberg verkörpert ein Stück Hamburg"

Hamburg - Der Erste Bürgermeister von Hamburg , Dr. Peter Tschentscher (60), war in der " NDR Talk Show " zu Gast und erklärte, warum Sänger Udo Lindenberg (79), die Hansestadt in seiner DNA trägt.

Dr. Peter Tschentscher (60) findet, dass Udo Lindenberg einer der Repräsentanten der Stadt Hamburg ist. © NDR/Uwe Ernst

Vor vier Jahren verlieh der Bürgermeister Udo Lindenberg die Ehrenbürgerwürde. Nur 37 Menschen dürfen sich in Hamburg als solche bezeichnen.

"Udo Lindenberg verkörpert wirklich ein Stück Hamburg. Er ist als Mensch einer, wofür die Stadt steht, eine Weltoffenheit und eine Toleranz, das verkörpert er einfach", sagte Tschentscher.

Außerdem sei seine Biografie mit Hamburg verwoben. Zwar sei der Sänger nicht in der Hansestadt geboren, doch kam er als junger Mensch nach Hamburg.

"Und wie es halt vielen geht: Man muss nicht hier geboren sein, man fühlt sich sofort dazugehörig, weil diese Stadt nicht fragt, woher kommst du, sondern wo willst du hin", so Hamburgs Bürgermeister. All das repräsentiere Lindenberg.