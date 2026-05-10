10.05.2026 07:25 Über diese Rolle traute sich Schauspielerin ChrisTine Urspruch nicht, mit ihrer Tochter zu sprechen

In der "NDR Talk Show" gab Schauspielerin ChisTine Urspruch persönliche Einblicke in das Leben als Mutter und über ihre Durchbruchsrolle "das Sams".

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Schauspielerin ChrisTine Urspruch (55) ist heute vor allem als "Alberich" aus dem Münsteraner "Tatort" bekannt. Doch bei einer ganz anderen Rolle haderte sie, ihrer Tochter davon zu erzählen.

Schauspielerin ChrisTine Urspruch (55) war gemeinsam mit ihrer Tochter Lilo (21) in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst Zusammen mit Tochter Lilo (21) war sie in der "NDR Talk Show" zu Gast und verriet, dass es ihr als Mutter gar nicht leicht fiel, Lilo von ihrer Durchbruchsrolle zu erzählen. Natürlich ist die Rede vom "Sams", in dem Urspruch die Hauptrolle der gleichnamigen Figur verkörperte, welche Kultstatus erlangte. "Ich hatte ganz große Probleme damit, ihr das zu sagen, als sie so klein war, weil ich dachte, hinterher ist sie geschockt oder versteht das überhaupt nicht", erzählte die Schauspielerin. Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Halb so alte Frau von Auswanderer will Nachwuchs: "Würde es immer wieder tun, bis wir ein Baby haben" Die eigene Mutter als Sams, das könne als Kind ganz schön verwirrend sein, fand Urspruch.

Ihre Tochter habe sich über den Film "schlappgelacht"