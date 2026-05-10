Über diese Rolle traute sich Schauspielerin ChrisTine Urspruch nicht, mit ihrer Tochter zu sprechen
Hamburg - Schauspielerin ChrisTine Urspruch (55) ist heute vor allem als "Alberich" aus dem Münsteraner "Tatort" bekannt. Doch bei einer ganz anderen Rolle haderte sie, ihrer Tochter davon zu erzählen.
Zusammen mit Tochter Lilo (21) war sie in der "NDR Talk Show" zu Gast und verriet, dass es ihr als Mutter gar nicht leicht fiel, Lilo von ihrer Durchbruchsrolle zu erzählen.
Natürlich ist die Rede vom "Sams", in dem Urspruch die Hauptrolle der gleichnamigen Figur verkörperte, welche Kultstatus erlangte.
"Ich hatte ganz große Probleme damit, ihr das zu sagen, als sie so klein war, weil ich dachte, hinterher ist sie geschockt oder versteht das überhaupt nicht", erzählte die Schauspielerin.
Die eigene Mutter als Sams, das könne als Kind ganz schön verwirrend sein, fand Urspruch.
Ihre Tochter habe sich über den Film "schlappgelacht"
Lange habe die 55-Jährige damit gewartet, es ihrer Tochter zu erzählen, dabei habe sie die Filme schon auf DVD zu Hause gehabt. Doch zuerst hätten sie gemeinsam die Bücher gelesen.
"Irgendwie habe ich ihr das so häppchenweise serviert. Und irgendwann haben wir die DVD eingelegt und das zusammen geguckt und Lilo hat sich schlappgelacht", sagte die Schauspielerin.
Ihre Tochter fand den Film und Urspruchs Rolle gut und war kein bisschen schockiert, so die 55-Jährige. Ab 2001 war Urspruch in allen drei "Sams"-Filmen zu sehen.
Schon seit dem Kindergarten weiß auch ihre Tochter Lilo, dass sie Schauspielerin werden will und möchte damit in die Fußstapfen ihrer Mutter treten.
Als Kind hatte sie bereits mehrere Auftritte. Nun soll ein Studium an einer Schauspielschule folgen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst