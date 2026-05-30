Irre Summe! David Garrett plaudert den Wert seiner Geige aus

Hamburg - Am Freitag war David Garrett (45) zu Gast bei der NDR Talk Show und brachte eine ganz besondere Geige mit. Der Wert des Instruments macht sprachlos.

David Garrett (45) trat bei der NDR Talk Show mit einer extrem seltenen Geige auf. © NDR/Uwe Ernst

Mit seiner Variante von "Wake Me Up" sorgte der Stargeiger für tosenden Applaus im Studio, mit einer Aussage wenig später für offene Münder.

Da der Musiker in diesem Jahr auf Open-Air-Tournee durch Deutschland und Österreich geht, wollte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wissen, ob seine Geigen Regen vertragen würden.

"Wenn es etwas bewölkt aussieht, gibt es immer eine sehr, sehr gute Zweitgeige, die ich dann auch benutze", sagte der 45-Jährige.

"Die Geige, die ich heute dabei habe, speziell natürlich für die Runde hier und für die Sendung, [...] die würde ich jetzt bei Regen um Gottes willen nicht rausnehmen", stellte Garrett klar.

Bei dem Instrument handelte es sich um ein Exemplar des italienischen Geigenbauers Giuseppe Guarneri aus dem 18. Jahrhundert.

Da es von dem Instrumentenbauer nur noch weniger als 200 Exemplare gibt, werden die Geigen des später als Guarneri del Gesù bezeichneten Italieners teilweise teurer gehandelt als Instrumente von Antonio Stradivari.

Und das Stück, das Garrett in den Händen hielt? "Die ist für zehn Millionen Euro verkauft worden und glücklicherweise darf ich die als Leihgabe haben", plauderte der Musiker aus.