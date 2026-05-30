Irre Summe! David Garrett plaudert den Wert seiner Geige aus
Hamburg - Am Freitag war David Garrett (45) zu Gast bei der NDR Talk Show und brachte eine ganz besondere Geige mit. Der Wert des Instruments macht sprachlos.
Mit seiner Variante von "Wake Me Up" sorgte der Stargeiger für tosenden Applaus im Studio, mit einer Aussage wenig später für offene Münder.
Da der Musiker in diesem Jahr auf Open-Air-Tournee durch Deutschland und Österreich geht, wollte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wissen, ob seine Geigen Regen vertragen würden.
"Wenn es etwas bewölkt aussieht, gibt es immer eine sehr, sehr gute Zweitgeige, die ich dann auch benutze", sagte der 45-Jährige.
"Die Geige, die ich heute dabei habe, speziell natürlich für die Runde hier und für die Sendung, [...] die würde ich jetzt bei Regen um Gottes willen nicht rausnehmen", stellte Garrett klar.
Bei dem Instrument handelte es sich um ein Exemplar des italienischen Geigenbauers Giuseppe Guarneri aus dem 18. Jahrhundert.
Da es von dem Instrumentenbauer nur noch weniger als 200 Exemplare gibt, werden die Geigen des später als Guarneri del Gesù bezeichneten Italieners teilweise teurer gehandelt als Instrumente von Antonio Stradivari.
Und das Stück, das Garrett in den Händen hielt? "Die ist für zehn Millionen Euro verkauft worden und glücklicherweise darf ich die als Leihgabe haben", plauderte der Musiker aus.
David Garrett hatte schon zwei Unfälle mit Geigen
Offenbar ist es eine mutige Entscheidung, dem Geiger ein so teures Stück zu leihen. Er versicherte zwar, das Instrument für die nächsten Generationen in gutem Zustand zu halten und dass er darauf "sehr, sehr viel Wert" lege.
Meyer-Burckhardt kannte dennoch zwei Geschichten, bei denen Garrett ins Schwitzen geraten sein dürfte. "Bei einer Fernsehaufzeichnung ist bei dir mal über eine Stradivari Wasser gelaufen", merkte der Moderator an.
Der Musiker wies die Schuld in diesem Fall von sich. "Du bist in London auf eine Geige, glaube ich, gefallen", setzte der 69-Jährige nach. "Ja, das war meine Schuld", gestand Garrett da.
Immerhin seien die Instrumente "natürlich super versichert, also für sehr, sehr viel Geld", stellte der Musiker klar.
Wer die NDR Talk Show verpasst hat, kann die Sendung in der ARD-Mediathek nachschauen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst