Sieben Kinder von vier Frauen: Ist die Familienplanung bei Jürgen Vogel abgeschlossen?

Hamburg - Als Schauspieler ist Jürgen Vogel (57) deutschlandweit bekannt, feierte bereits zahlreiche Erfolge. Doch auch privat scheint es bei dem 56-Jährigen gut zu laufen.

Jürgen Vogel (57) schwärmte bei der "NDR Talk Show" von seiner großen Familie. © NDR/Uwe Ernst

"Ich habe sieben Kinder mit vier Müttern, und wir machen das alle gemeinsam", erklärte Vogel im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) in der "NDR Talk Show" am Freitag.

Vogel sei stolz auf seine große Patchworkfamilie: "Das ist halt das Tolle, ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass wir alle Familienfeste zusammen feiern und selbst wenn die Kleinste Geburtstag hat, kommen auch alle anderen Mütter, und das ist natürlich ein Riesengeschenk, ehrlich gesagt. Für mich und für die Kinder, für uns alle. Für die Mütter, dass wir es hingekriegt haben", schwärmte der Schauspieler weiter.

Doch dann setzte der Schauspieler noch einen drauf. "Da ich nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann auch immer weitergemacht", scherzte Vogel und bezog sich damit auf seinen zahlreichen Nachwuchs.

Ob sich der 57-Jährige noch weitere Kinder vorstellen kann? "Jetzt in meinem hohen Alter ist mal gut", zeigt sich der "Die Welle"-Star einsichtig. Doch nicht nur viele Kinder hat der Schauspieler, auch seine Enkelkinder sind Teil der Familie.