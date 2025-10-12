Sieben Kinder von vier Frauen: Ist die Familienplanung bei Jürgen Vogel abgeschlossen?
Hamburg - Als Schauspieler ist Jürgen Vogel (57) deutschlandweit bekannt, feierte bereits zahlreiche Erfolge. Doch auch privat scheint es bei dem 56-Jährigen gut zu laufen.
"Ich habe sieben Kinder mit vier Müttern, und wir machen das alle gemeinsam", erklärte Vogel im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) in der "NDR Talk Show" am Freitag.
Vogel sei stolz auf seine große Patchworkfamilie: "Das ist halt das Tolle, ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass wir alle Familienfeste zusammen feiern und selbst wenn die Kleinste Geburtstag hat, kommen auch alle anderen Mütter, und das ist natürlich ein Riesengeschenk, ehrlich gesagt. Für mich und für die Kinder, für uns alle. Für die Mütter, dass wir es hingekriegt haben", schwärmte der Schauspieler weiter.
Doch dann setzte der Schauspieler noch einen drauf. "Da ich nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann auch immer weitergemacht", scherzte Vogel und bezog sich damit auf seinen zahlreichen Nachwuchs.
Ob sich der 57-Jährige noch weitere Kinder vorstellen kann? "Jetzt in meinem hohen Alter ist mal gut", zeigt sich der "Die Welle"-Star einsichtig. Doch nicht nur viele Kinder hat der Schauspieler, auch seine Enkelkinder sind Teil der Familie.
"NDR Talk Show": Jürgen Vogel entpuppt sich als Vaterfigur für Schauspiel-Kollegin
Sechsfacher Großvater ist Vogel bereits. "Und wie viele hoffst du zu erreichen?", wollte Schauspieler Daniel Donskoy (35) in der Sendung wissen. "Das liegt jetzt an den Kindern. Ich will sie ja auch nicht unter Druck setzen. Ich habe auch gedacht, ich bekomme irgendwann mal so einen Orden, aber mein Gott", scherzte Vogel.
Doch nicht nur in seiner Familie stellt sich Vogel der Vaterrolle. Auch am Set nimmt der 57-Jährige eine ähnliche Rolle ein. "Er ist fast wie eine Vaterfigur", erklärte Schauspielerin Lea Zoë Voss (29), die gemeinsam mit Vogel in der Show zu Gast war. Gemeinsam stehen die beiden für die ZDF-Krimi-Reihe "Jenseits der Spree" vor der Kamera – als Vater und Tochter.
So stehe ihr der Schauspieler immer mit einem Rat zur Seite - "auch bei Männergeschichten", beichtete die 29-Jährige und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. "Hat er da ein gutes Händchen?", wollte Schöneberger wissen.
"Ich sage öfters mal: lass es", so Vogel mit einem Grinsen im Gesicht. "Das zählt aber auch schon für andere Kollegen", erklärte er weiter. Generell sei ihm eine harmonische Stimmung am Set wichtig. Auch, dass Schauspieler sich beim Dreh wohlfühlen, sei für ihn von großer Bedeutung.
Wer die Folge am Freitag verpasst hat, kann die "NDR Talk Show" in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst