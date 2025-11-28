"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Freitagabend ist wieder Zeit für die " NDR Talk Show ". Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (53) empfangen zahlreiche prominente Gäste und entlocken ihnen das ein oder andere spannende Geheimnis.

Einer der Gäste am Freitagabend in der "NDR Talk Show" ist der Schauspieler Bjarne Mädel (57). © Christian Charisius/dpa

Einer von ihnen dürfte sich fast wie zu Hause fühlen. Schauspieler Bjarne Mädel (57) wurde in Hamburg geboren, wuchs ganz in der Nähe der Hansestadt in Reinbek auf, ehe es ihn in die Ferne zog. Zunächst studierte er Theaterwissenschaften und Literatur in Erlangen, machte anschließend seinen Abschluss an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam.

Mittlerweile gehört der 57-Jährige zu den facettenreichsten Schauspielern Deutschlands. Wo er mitspielt, ist Qualität angesagt. Mädel wurde bereits mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, darunter mehrfach mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Schauspielpreis.

Den Durchbruch schaffte er mit seiner Rolle Berthold "Ernie" Heisterkamp 2004 in der Kultserie "Stromberg" an der Seite von Christoph Maria Herbst (59). Und jetzt kehrt das Duo zurück - und zwar in "Stromberg - Wieder alles wie immer".

In der "NDR Talk Show" spricht Mädel darüber, wie sich die Arbeitswelt, nicht nur im Team der Schadensregulierung der fiktiven Capitol-Versicherung, in den vergangenen 20 Jahren verändert hat.