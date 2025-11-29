Guido Maria Kretschmer sei Dank? Riccardo Simonetti: "Das hat mein Leben für immer verändert"

Guido Maria Kretschmer und Riccardo Simonetti waren am Freitag beide in der "NDR Talk Show" zu Gast. Der Influencer war 2014 bei "Shopping Queen".

Von Jana Steger

Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) und Riccardo Simonetti (32) waren am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. Zum ersten Mal begegnet sind sich der Designer und der Influencer bereits vor vielen Jahren.

Guido Maria Kretschmer (60, r.) und Riccardo Simonetti (32, l.) trafen am Freitag in der "NDR Talk Show" aufeinander.
© Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

2014 war Simonetti Kandidat in Guidos Show "Shopping Queen"! Allerdings nicht im Rahmen eines Promi-Specials.

Der damals 21-Jährige war zu dieser Zeit noch lange nicht so bekannt, wie er es heute ist. Die Teilnahme an der VOX-Sendung stellte einen echten Meilenstein in der Karriere des Influencers dar.

"Das war eine total tolle Erfahrung. Das war mitunter mein erster großer Fernsehauftritt. Das hat auch so ein bisschen die Strahlkraft dieser Sendung verdeutlicht, weil wir waren eine ganz normale Runde, also kein Prominenten-Special. Und das hat mein Leben für immer verändert", erinnert sich Simonetti in der Talkrunde.

"Nachdem das Finale ausgestrahlt wurde, ist kein einziger Tag mehr vergangen, an dem ich auf der Straße nicht nach einem Foto gefragt wurde. Und genau das zeigt doch, wie kraftvoll und mächtig diese Sendung ist", so der 32-Jährige.

Riccardo Simonetti gewann "Shopping Queen" 2014

2014 nahm der Influencer bei "Shopping Queen" teil.
© Screenshot: Instagram/riccardosimonetti

Im Februar 2024 teilte der Influencer auf Instagram sogar ein paar Schnappschüsse von den Dreharbeiten zehn Jahre zuvor. Damals war Simonetti vor allem als Blogger mit seiner Seite "fabulousricci.com" (heute: riccardosimonetti.com) aktiv.

Damals ging Simonetti als Sieger aus der "Shopping Queen"-Folge hervor.

Wie es zu seiner Show-Teilnahme kam? "Ich wollte den unbedingt. Ich habe gesagt: Holt den Riccardo, weil ich den so toll fand und dachte, was für ein toller Junge", erklärte Guido im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen (53) im Rahmen der Talkshow.

"Dann haben die dich angefragt und dann hat es funktioniert. Und dann kam Riccardo in die Sendung", so der Designer zu dem 32-Jährigen stolz.

Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

