Neue Kuppelshow "Love Fool": Treibt es RTL+ jetzt auf die Spitze?

Bei "Love Fool" (RTL+) spielen reale Paare undercover gegen flirtwillige Singles. © RTL

Bereits am 12. Dezember wird es das Kuppel-Format auf der Streamingplattform von RTL zu sehen geben, wie der Sender am heutigen Dienstag ankündigte.

Dabei erinnert der Aufbau an eine Mischung aus den beliebten Shows "Are You The One?" und "Make Love, Fake Love". Elf Frauen und genauso viele Männer leben zusammen in einer Villa auf der griechischen Insel Paro.

Der Clou: Die Kandidaten müssen nicht ihr "Perfect Match" finden, sondern die vergebenen Teilnehmer unter ihnen entlarven.

So hat sich unter die Singles ("Lover") eine ungewisse Anzahl von Vergebenen ("Faker") gemischt, deren Aufgabe es ist, unerkannt zu bleiben, um am Ende den Jackpot zu ergattern. Dabei sind die Faker als Paare in der Villa, müssen ihre Liebe aber streng geheim halten, um die Lover hinters Licht zu führen.

Kurz gesagt: Es spielen reale Paare undercover gegen flirtwillige Singles, wobei die Couples ihre Beziehung riskieren, denn Eifersuchtsdramen sind vorprogrammiert!