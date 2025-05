Neuer Late-Night-Star im ZDF? Till Reiners will mit "Till Tonight" durchstarten

Till Reiners (40) steht seit mehr als 15 Jahren auf Deutschlands Stand-up-Comedy-Bühnen. © Marius Becker/dpa

Mit "Till Tonight" lädt der Stand-up-Comedian zu einer Show ein, die das Late-Night-Format auf ganz persönliche Weise neu interpretieren soll. Geboten werden pointiertes Stand-up, klassische Elemente der Late-Night und Gäste, die der Sendung einen Twist geben – mit einer kleinen Story oder einem spannenden Thema.

Die Idee für die Show kam von Till selbst. "Ich hatte zum ZDF gesagt 'Das ist der Humor, den ich anbieten kann, habt ihr da Bock drauf?', und die hatten Bock. Es gibt schon den Böhmermann und die 'heute-show' und jetzt gibt es noch eine andere Humor-Farbe", so der 40-Jährige.

Mit der neuen Show erhoffe er sich eine leichte Unterhaltung, die nicht peinlich ist. "Es gab ja bisher keine Late-Night-Show, die sich richtig lange durchgesetzt hat. Ich würde da einfach gerne einen eigenen Akzent setzen. In meiner Vorstellung ist es so, dass man sich denkt 'Ach krass, so was hat man noch nicht gesehen'", erklärte der Komiker.

Als Urlaubsvertretung von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" sehe er sich nicht. "Das ist eine Show, die ich schon immer machen wollte (...). Und wenn ich ehrlich bin, will ich direkt mehr Folgen drehen."

Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die erste Folge läuft voraussichtlich am 20. Juni im ZDF. Wie es danach weitergeht, hängt davon ab, wie die Show beim Publikum ankommt.