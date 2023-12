Neuer "Pumuckl" mit Mega-Quoten: Kobold-Comeback begeistert Zuschauer

München - Das TV-Comeback des Kobolds Pumuckl hat RTL am Weihnachtstag gute Einschaltquoten beschert.

Meister Eder (Florian Brückner, 39) mit dem Pumuckl in seiner Schreinerei in München. © -/Constantin Film AG/dpa

Nachdem die Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" schon seit einigen Wochen beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereitstand, fand die aufwendige und hochgelobte Produktion von Regisseur Marcus H. Rosenmüller (50) auch bei der linearen Ausstrahlungspremiere im Free-TV viele Fans.

Bis zu etwa 1,9 Millionen schalteten am frühen Montagabend ein. Der Marktanteil der jeweils etwa 25-minütigen Folgen schwankte zwischen 11,2 und 13,3 Prozent. Florian Brückner (39) spielt in der neuen Serie die menschliche Hauptrolle als Schreiner Eder in München.

Mit den Quoten kann sich der Privatsender RTL in Köln zufrieden zeigen. Denn das Publikum blieb am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags über drei Stunden hinweg recht konstant bei den zunächst sechs gezeigten Folgen (von 13 insgesamt) dabei.

Die erste Episode ab 15.45 Uhr erreichte im Schnitt 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweite dann 1,71 Millionen, die dritte 1,61 Millionen, die vierte und fünfte jeweils 1,77 Millionen und die sechste 1,88 Millionen.

Die restlichen sieben Episoden der Serie standen am zweiten Feiertag im RTL-Nachmittagsprogramm. "Neue Geschichten vom Pumuckl" erzählt die in den 80ern als ARD-Serie mit Gustl Bayrhammer (1922-1993) begonnene Story des kleinen Kobolds mit dem roten Haar in der heutigen Zeit weiter.