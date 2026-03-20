Nie wieder sonntags: ARD setzt Schlagersendung ab!

In diesem Jahr werden die letzten 13 Live-Ausgaben des Formats mit Moderator Stefan Mross produziert, wie der SWR in Baden-Baden auf Anfrage bestätigte.

Von Valentin Gensch Baden-Baden - Die ARD setzt die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" ab!

Moderator Stefan Mross (50) moderiert die Sendung "Immer wieder sonntags" - noch. © Philipp von Ditfurth/dpa In diesem Jahr werden die letzten 13 Live-Ausgaben des Formats mit dem Traunsteiner Moderator Stefan Mross (50) produziert, wie der SWR in Baden-Baden auf Anfrage bestätigte. Die Sendung läuft seit rund 30 Jahren im Ersten und gehört zu den beliebtesten Volksmusik-Shows in Deutschland. Regelmäßig schaut ein Millionenpublikum zu. Der Sender begründete das Aus mit Sparmaßnahmen. Das Geld solle einerseits eingespart und andererseits in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden. TV & Shows Finger dick angeschwollen, Wundwasser läuft raus: Ex-Schauspieler stirbt bei Bekannter Zudem wollen sich ARD und SWR auf ein jüngeres und neueres Publikum fokussieren.

Sendung hat Marktanteil von 18 Prozent

Zuschauer und Mitarbeiter sitzen und stehen in der "Immer wieder Sonntags Arena". © Philipp von Ditfurth/dpa Seit 2005 moderiert der Oberbayer Mross die Sendung, die in einer Freiluft-Arena im Europa-Park nahe Freiburg produziert wird. Im vergangenen Jahr schauten die zwölf Live-Ausgaben im Ersten im Schnitt 1,26 Millionen Menschen, die Sendung erreichte einen durchschnittlichen Marktanteil von rund 17 Prozent. Das ZDF sendet mit dem "Fernsehgarten" an Sonntagen zur warmen Jahreszeit ein ähnliches Format - ebenfalls live, unter freiem Himmel und mit Schlagermusik. Seit 40 Jahren gibt es die Sendung, in diesem Jahr sind 20 Ausgaben geplant. TV & Shows Reality-Queen als lügender "Teufel" beschimpft: Droht jetzt eine Anzeige als Konsequenz? Die Show mit Moderatorin Andrea Kiewel (60) sahen im vergangenen Jahr nach ZDF-Angaben durchschnittlich 1,686 Millionen Menschen, bei einem Marktanteil von im Schnitt rund 18 Prozent.

Zwischen Mross und SWR knirschte es immer wieder

Stefan Mross sorgte auch selbst für Schlagzeilen: mit einer Schlägerei in einem Hotel und einem Wortwitz, der zu Irritationen führte. © Philipp von Ditfurth/dpa Die Zusammenarbeit mit der ARD verlief in den vergangenen Jahren nicht immer reibungslos. Nach einer Schlägerei in einem Hotel und bundesweiten Schlagzeilen zu dem Vorfall prüfte der SWR im Frühjahr 2023, ob Mross nicht ersetzt werden sollte. Das Amtsgericht Leipzig hatte im November 2022 einen Strafbefehl gegen ihn erlassen. Schlussendlich durfte Mross weiter moderieren. Schlagzeilen gab es auch nach einer Sendung im Jahr 2022, als Mross während der Sendung ein Mädchen interviewte und sie fragte "Was ist das Besondere, auf einem (M)Ross zu reiten?" Gegenüber RTL erklärte der SWR damals, man habe mit Mross über die Szene gesprochen. "Er hat den betreffenden Wortwitz spontan gemacht - und ohne jede Absicht, damit seinen jungen Gast oder das Publikum zu verletzen. Dass der Witz zu Irritationen geführt hat, tut dem Moderator unserer beliebten Unterhaltungssendung sehr leid." Der SWR beließ damals die Sendung in der Mediathek.

Moderator prägte die Show