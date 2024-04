Niklas verliebt bei "Gestrandet ... in den Flitterwochen"? Das schätzt er an seiner Nadin nicht besonders

Hamburg - Niklas Prietzel (31) aus Hamburg hat sich am Mittwoch ins SAT.1-Liebesabenteuer "Gestrandet ... in den Flitterwochen" gestürzt und lernt über zwei Wochen Nadin aus Halle an der Saale kennen und vielleicht auch lieben. Mit TAG24 sprach er über die Dreharbeiten und verriet, was er an der 33-Jährigen eher weniger schätzt.