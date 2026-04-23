Notfall in Fast-Food-Laden: Mitarbeiter kippt regungslos um

Frankfurt am Main - Dramatischer Rettungseinsatz in der hessischen Bankenmetropole: Der Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants kippt ohne Vorwarnung um und ist bewusstlos. Ein TV-Team begleitet die bangen Minuten.

Notfallsanitäter Chris Grüne (r.) kümmert sich um den Patienten. © RTLZWEI

"Primär ist es für uns wichtig, dass die Person noch atmet", sagt Notfallsanitäter Chris Grüne in der RTLZWEI-Sendung "Mensch Retter" auf dem Weg zum Einsatzort.

Kurz vor Ankunft der Retter kann ein Zusammenstoß auf einer Kreuzung mit einem eigentlich vorfahrtsberechtigten Auto verhindert werden, der aber den mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen rechtzeitig gesehen und gebremst hatte.

Angekommen auf der Zeil, unweit der belebten Fußgängerzone, liegt der Mann noch immer regungslos auf dem Boden.

"Er ist aus dem Stand einfach umgefallen. Kann auch sein, dass er einen Krampfanfall hatte und deswegen jetzt bewusstlos ist", zeigt Grüne mögliche Szenarien auf.

Gut für die Sanitäter: Der Zusammenbruch wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Darauf zu sehen ist, wie die Putzkraft Besen und Schaufel nach vorn wirft und nach hinten auf den Rücken umkippt, mit ausgebreiteten Armen liegen bleibt.