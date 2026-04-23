Notfall in Fast-Food-Laden: Mitarbeiter kippt regungslos um
Frankfurt am Main - Dramatischer Rettungseinsatz in der hessischen Bankenmetropole: Der Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants kippt ohne Vorwarnung um und ist bewusstlos. Ein TV-Team begleitet die bangen Minuten.
"Primär ist es für uns wichtig, dass die Person noch atmet", sagt Notfallsanitäter Chris Grüne in der RTLZWEI-Sendung "Mensch Retter" auf dem Weg zum Einsatzort.
Kurz vor Ankunft der Retter kann ein Zusammenstoß auf einer Kreuzung mit einem eigentlich vorfahrtsberechtigten Auto verhindert werden, der aber den mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen rechtzeitig gesehen und gebremst hatte.
Angekommen auf der Zeil, unweit der belebten Fußgängerzone, liegt der Mann noch immer regungslos auf dem Boden.
"Er ist aus dem Stand einfach umgefallen. Kann auch sein, dass er einen Krampfanfall hatte und deswegen jetzt bewusstlos ist", zeigt Grüne mögliche Szenarien auf.
Gut für die Sanitäter: Der Zusammenbruch wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Darauf zu sehen ist, wie die Putzkraft Besen und Schaufel nach vorn wirft und nach hinten auf den Rücken umkippt, mit ausgebreiteten Armen liegen bleibt.
Mensch Retter (RTLZWEI): Flüchtling ist möglicherweise wegen Traumas umgekippt
Nachdem der junge Mann in den RTW verladen wurde, kommt er langsam zu sich. Offensichtlich ist der afghanische Flüchtling psychisch vorbelastet. Er sagt zudem, dass er nicht zum ersten Mal umgekippt sei.
"Wir fahren jetzt ins Krankenhaus mit dir, weil wir gucken müssen, was genau das gewesen ist", spricht Grüne ruhig mit ihm.
Im Frankfurter Krankenhaus Nordwest wird der seit zwei Jahren in Deutschland lebende Patient durchgecheckt. Am ehesten dürfte sein Zusammenbruch eine psychogene Ursache haben. Eine Flucht kann auch Jahre später noch derartige körperliche Folgen haben.
TV-Sendehinweis: RTLZWEI strahlt neue Folgen der 6. Staffel "Mensch Retter – Jede Sekunde zählt" immer donnerstags, um 20.15 Uhr, aus. Bei RTL+ findet Ihr sie vorab auf Abruf.
Titelfoto: RTLZWEI