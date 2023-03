Das nächste "Notruf Hafenkante"-Traumpaar? Nick gibt sich als Franzis Partner aus

Hamburg – Schockmoment für Franzi (gespielt von Rhea Harder-Vennewald , 46): Die Fahrradkurierin Ada Buric (Anouk Elias, 26) fährt ungebremst in ihren Wagen und wird schwer verletzt. Besonders bitter: Die junge Frau ist in der neunten Woche schwanger. Franzi macht sich schlimme Vorwürfe, war der Unfall ihre Schuld? Die neue " Notruf Hafenkante "-Folge "Geliefert" läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Doch langsam hegt auch die werdende Mutter Misstrauen gegen den Vater ihres Kindes. Doch sollte dieser auch etwas mit ihrem Sturz zu tun haben? Oder war es seine Schwester, die keine Firmenanteile an die Freundin ihres Bruders verlieren will?

Zudem soll er immer wieder auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht haben. Sein Versuch, seine Mitbewohnerin Ada in sein Vorhaben, gegen die Firma vorzugehen, miteinzubeziehen, endet im Streit, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass die junge Frau mit Mit-Begründer Sebastian Mallhus (Timmi Trinks, 29) liiert ist.

Immer wieder gibt es kleine Momente zwischen Nick (Raúl Richter) und Franzi (Rhea Harder-Vennewald). Hier in der Folge "Jagdzeit" zu sehen. © ZDF/Boris Laewen

Während die Ermittlungen laufen, wird Franzi immer wieder von ihrem Date Josh genervt. Er ruft an, schreibt Nachrichten und schickt sogar Pralinen aufs Revier. In einem unbeobachteten Moment greift Nick in die Situation ein und gibt sich am Telefon als Partner von Franzi aus.

Die bitterböse Nachricht, die daraufhin folgt, irritiert die Polizistin erst, doch nachdem Nick geständig war, ist Franzi erleichtert. Kurz danach lädt Nick sie zum Essen ein …

Sollte sich hier etwa das nächste Traumpaar bei "Notruf Hafenkante" anbahnen? Schließlich deutete Nick schon in Folge 9 der 17. Staffel Gefühle für seine Kollegin an und eine gemeinsame Nacht haben die beiden auch schon miteinander verbracht.

Die neue Folge "Notruf Hafenkante" läuft am Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.