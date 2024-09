Erneuter Abschied bei "Notruf Hafenkante": ER verlässt die Serie

"Jasmin [gespielt von Gerit Kling (59) Anm. d. Red.] und Lazar waren ein tolles Ärzteteam, so traurig, dass wir darauf jetzt auch noch verzichten müssen", schreibt beispielsweise eine Userin.

In seinem Post bedankte er sich beim Team der Hafenkante: "Danke für die stets herzliche Stimmung am Set. Danke für das Gefühl, bei euch gut aufgehoben zu sein, und danke dafür, dass ich mich durch dieses Format sowohl als Schauspieler als auch als Mensch weiterentwickeln durfte!"

Am Dienstag hatte Atheer Adel ein Video von seinem allerletzten Drehtag am Set auf Instagram geteilt. Diesem ist zu entnehmen, dass für den 39-Jährigen wohl eine große Reise und neue Projekte anstehen.

Wird Neuzugang Maik Hakim (gespielt von Zejhun Demirov, l.) der neue Teampartner von Mattes Seeler (Matthias Schloo)? © ZDF/Boris Laewen

Allein während der 18. Staffel mussten sich die treuen Zuschauer bereits von Daisy Peterson (Aysha Joy Samuel, 26) und Jörn "Wolle" Wollenberger (Harald Maack, 68) verabschieden.

Als kleiner Trost ist schon bekannt, dass das PK 21 im Laufe der 19. Staffel mutmaßlich um ein Teammitglied reicher sein wird: Neuzugang Maik Hakim (gespielt von Zejhun Demirov) muss sich jedoch ab der Folge "Kein Platz auf dieser Welt" erst einmal beweisen.

Bis dahin müssen sich die Fans aber noch ein wenig gedulden. Diese wird erst im Februar 2025 ausgestrahlt.

Was sonst noch so passiert, gibt es ab Donnerstag, 26. September 2024 um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen. Dann starte die Vorabendserie mit 25 neuen Folgen in die nächste Runde.