"Goodbye Daisy, du Powerfrau!": Darum steigt Aysha Joy Samuel bei "Notruf Hafenkante" aus

Allerdings nicht als "Wolle"-Ersatz, sondern als neue Partnerin an der Seite von Marc Barthel (33) alias Kris Freiberg. Aber Moment, was wird denn dann aus Desirée "Daisy" Petersen? Sie war doch eigentlich die "neue Partnerin" an seiner Seite.

Es ist wohl eine der spannendsten Sommerpausen zwischen zwei Staffeln in der Geschichte der ZDF -Krimi-Serie. Bilder von Schwarz behangenen Polizeiautos am Set von Anfang April schürten bei den Fans bereits die Vermutung, dass "Wolle" in Staffel 18 den Serientod stirbt.

Noch Anfang April zeigten sich Aysha Joy Samuel (26) alias Daisy Petersen und Marc Barthel (33) alias Kris Freiberg als Piraten verkleidet am "Notruf Hafenkante"-Set. © Screenshot/Instagram/marcbarthel

"Man geht immer, wenn es am schönsten ist, um sich weiterzuentwickeln. Momentan arbeite ich an meinem Musikalbum für Sony in den USA und werde weiter hier als Schauspielerin in anderen Projekten zu sehen sein", erklärt Samuel ihre Entscheidung gegenüber TAG24.

Die Zeit bei der ZDF-Serie wird sie aber nicht so schnell vergessen: "Die Hafenkante-Familie hat mir viel beigebracht und mich in meinen Anfängen als Schauspielerin unterstützt. Es war eine sehr intensive und schöne Zeit für mich. Auch wenn es kurz war, sind mir alle sehr ans Herz gewachsen." Am Ende richtete sie die Worte noch einmal an ihren Charakter selbst: "Goodbye Daisy, du Powerfrau!"

Wie genau ihre Figur aus der Serie ausscheiden wird, ist noch nicht bekannt. Fans müssen sich wohl noch bis zur Ausstrahlung der 18. Staffel im September gedulden.