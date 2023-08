Es wird heiß bei "Notruf Hafenkante": "Würde dir erlauben, mich hier anzufassen!"

Hamburg – Der Sommer ist zurück in Hamburg . Damit aber leider auch die Hitze, die einen Außendreh bei 30 Grad schnell mal zur Herausforderung werden lässt. Anstatt T-Shirt und Shorts hieß es für Lilli Hollunder (37) und Marc Barthel (33) – dem neuen Dream-Ermittlerteam bei " Notruf Hafenkante " – ab in die Polizeiuniform.

Auf Instagram gab Lilli Hollunder (37) Einblicke ins Set-Leben bei 30 Grad im Schatten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lilli

Von der Hitze gezeichnet meldete sich Lilli Hollunder am Montag via Instagram-Story bei ihren Fans. Zu sehen sind die Schauspielerin und ihr Kollege Marc Barthel auf dem Rücksitz eines Autos, welches sie gerade zum nächsten Drehort transportiert.

Dramatisch reißt sich Lilli in der Videosequenz die Schutzweste vom Leib und schreibt dazu "Es wird heiß bei Notruf Hafenkante". Und an Marc gerichtet: "Ausnahmsweise würde ich dir jetzt erlauben, mich hier [Anm.d.Red.: Im Brustbereich] anzufassen."

Was erotisch klingt, löst bei allen Beteiligten aber eher Ekel aus, denn: "Es ist alles so widerlich nass, es ist sooo heiß!" Der Kris Freiberg-Darsteller lacht daraufhin nur und meint "Du kannst dein T-Shirt bestimmt schon auswringen."

In seiner eigenen Story kommentierte der 33-Jährige dann auch nochmal die aktuelle Wettersituation: "In Uniform, Weste und Gerödel ist es schon sehr kuschelig warm!" Aber: "Wir drehen hier gerade an einem schönen Ort neue Folgen für euch. Wir treffen uns ab September vor dem Fernseher!"