Matthias Schloo wieder am "Notruf Hafenkante"-Set: Massiver Spoiler für Staffel 18

Auf Instagram gab Matthias Schloo (45) alias Mattes Seeler Einblicke in der Dreharbeiten zur 18. Staffel am Hamburger Set. © Montage: Screenhot/Instagram/matthias_schloo/geritkling

Nachdem es zunächst verdächtig still um die heimlichen oder vielleicht auch nicht ganz so heimlichen Fan-Lieblinge Melanie Hansen alias Sanna Englund (47) und Mattes Seelers alias Matthias Schloo geworden war, sind beide Darsteller wieder zurück am Set in Hamburg. Und beide posteten direkt die ersten Eindrücke auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen.

Und dass nicht etwa vom Krankenbett im Elbkrankenhaus, wo Mattes ja eigentlich gerade mit ungewisser Zukunft im Koma liegen sollte, sondern gut gelaunt in Polizeiuniform. Bereit für den Einsatz!

Froh, "endlich wieder im Aufenthaltsraum" zu sein, zeigte Matthias Schloo in seiner Insta-Story am Donnerstag stolz, dass seine Arbeitskleidung auch nach der Drehpause noch passe.

Am selben Tag postete er noch ein Bild von sich und Sanna Englund und schrieb dazu: "Das Bild ist zwar aus dem letzten Jahr, aber heute war dieses Dreamteam wieder das erste Mal im Einsatz in 2023. In diesem Sinne auf eine erfolgreiche Notruf Hafenkanten Saison!"