"Notruf Hafenkante": Während Mattes im Koma liegt, beichtet Melanie Haller ihre Beziehung

Hamburg – Ausnahmezustand im PK 21: Seit seinem Unfall liegt Mattes Seelers (Matthias Schloo, 45) im Koma. Partnerin Melanie Hansen (Sanna Englund, 47) ist kaum in der Lage, klar zu denken. Ständig wird sie von Flashbacks und der Schuldfrage geplagt. Das Finale der 17. Staffel von " Notruf Hafenkante " "Im Koma" läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Zwar lügt Melanie schließlich in ihrem Bericht und behauptet, Mattes sein Opfer eines Angriffs geworden, doch gegenüber Mattes Mutter kann sie nicht weiter schweigen. Ihre Schuldgefühle zerfressen die Kommissarin. Doch wie wird Dörte Seeler reagieren?

Mitten im PK 21 bricht Melanie in Tränen aus. Sie soll eine Stellungnahme über Mattes Unfall schreiben, doch dadurch muss sie nur noch mehr an die Schreckensszenen denken: Wie sie von einem Falschparker angepöbelt wird, Mattes dünnhäutig reagiert und bei der folgenden Rangelei von einem Lieferwagen überfahren und lebensgefährlich verletzt wird.

Daisy (Aysha Joy Samuel, l.) und Kris (Marc Barthel, M.) sehen sich im Trödelladen von Bernd Hunold (Markus John, r.) um, in dem sie versteckte Hehlerware vermuten. © ZDF/Boris Laewen

Währenddessen muss der normale Wahnsinn im PK 21 trotz der großen Trauerwolke über den Kollegen weitergehen. Daisy (Aysha Joy Samuel, 25) und Kris (Marc Barthel, 33) werden zu einem vermeintlichen Fahrraddiebstahl gerufen.

Besitzerin Alena Machado (Clara Vogt, 20) vermisst außerdem ihre Tasche mit dem Portemonnaie von Kiezgröße Bernd Hunold (Markus John, 61). Sie behauptet, öfter für ihn einkaufen zu gehen. Hunold glaubt, Alena habe das Geld absichtlich geklaut.

Kris und Daisy sind kritisch: Was steckt wirklich hinter dem angeblichen Diebstahl? Und was hat Alenas jüngerer Bruder Manuel Machado (Levis Kachel, 17) mit der ganzen Sache zu tun? Ein Blick ins Strafregister verändert die Perspektive auf den Fall, in dem Hunold nicht mehr das Opfer zu sein scheint.

Das Finale der 17. Staffel von "Notruf Hafenkante" läuft am Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.