Neue Liebeleien bei "Notruf Hafenkante"? Das verraten die Darsteller schon jetzt über die 18. Staffel

Geht man nach den Instagram-Einblicken von Raúl Richter (35) alias Nick Brandt, werden Kollegien Rhea Harder-Vennewald (46) alias Franzi Jung auch in der 18. Staffel wieder gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen. © Screenshots/Instagram/raulrichter

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 18. Staffel in Hamburg. 25 neue Folgen sollen entstehen und den Fans der Krimiserie wieder einiges an Spannung bieten. Erste Einblicke – von den Darstellern höchstpersönlich am Set aufgenommen – lassen zumindest schon einige Details der neuen Staffel erahnen.

Zunächst einmal lässt sich anhand der Sneak Peeks sagen, dass zumindest zwei der drei Ermittlerteams wohl wie gewohnt bestehen bleiben.

Sowohl Raúl Richter (35) alias Nick Brandt als auch Rhea Harder-Vennewald (46) alias Franzi Jung posteten auf Instagram Fotos des jeweiligen anderen in Uniform und dieselben Bilder eines mutmaßlichen neuen Tatorts: Eine herrschaftliche alte Villa im Dämmerlicht, welche Harder-Vennewald mit den simplen Worten "Wow" kommentierte.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir die beiden also weiterhin als Partner sehen. Und vielleicht auch als Liebespaar? Bereits in mehreren Folgen der vergangenen Staffeln knisterte zwischen beiden die Luft. Sogar eine gemeinsame Nacht verbrachten die beiden schon zusammen und Nick deutete schon in Folge 9 der 17. Staffel Gefühle für seine Kollegin an.

Ganz ähnliche Anbahnungen also wie damals bei Fan-Favoriten Mattes und Melanie, nur dass diese sich über mehrere Staffeln hinweg zogen. Sanna Englund und Matthias Schloo halten sich bezüglich Teasern zur 18. Staffel in den Sozialen Medien übrigens auffällig bedeckt.