Neuzugang bei "Notruf Hafenkante": ER ersetzt Melanie an der Seite von Mattes

Hamburg - Ab Donnerstag wird Zejhun Demirov (32) erstmals als Polizeikommissar Malik Hakim in der ZDF-Erfolgsserie " Notruf Hafenkant e " ermitteln. Der gebürtige Düsseldorfer wird der neue Teampartner an der Seite von Mattes Seeler alias Matthias Schloo (47) . Im Interview mit TAG24 verriet der Schauspieler ("Almania") erste Details über "den Neuen" im PK 21.

Mattes (Matthias Schloo, r.) und sein neuer Kollege Malik (Zejhun Demirov, l.), zusammen werden sie erstmals in der Folge "Kein Platz auf dieser Welt" (20. März) ermitteln. © ZDF/Boris Laewen

TAG24: Zejhun, wie kam es, dass du Teil von "Notruf Hafenkante" wurdest?



Zejhun: Tatsächlich war das ein ganz normaler Ablauf. Ich habe eine Casting-Einladung bekommen, vorgesprochen und die Rolle bekommen.

TAG24: Kanntest du die Serie vorher schon?

Zejhun: Ich bin noch von der Generation, die mit dem Fernseher und nicht mit dem Handy aufgewachsen ist. Ich kannte das komplette Fernsehprogramm auswendig und deswegen kannte ich natürlich auch "Notruf Hafenkante" schon vorher.

TAG24: Wie war es für dich in ein teilweise schon seit Jahren bestehendes Team einzusteigen? Wurdest du gut aufgenommen?

Zejhun: Definitiv sogar. Ich werde dieses Jahr 33 und spiele seitdem ich 12 oder 13 bin – angefangen mit Theater – und ich muss sagen, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so aufgehoben gefühlt wie bei der Hafenkante. Es ist so ein cooles und eingespieltes Team. Allein mein Partner, Matthias Schloo, ist ein Honigkuchenpferd. Ich bin wahnsinnig froh, ihn an meiner Seite zu haben.

Aber ich muss an dieser Stelle explizit erwähnen – weil es oft zu wenig Komplimente an die Produktion gibt – dass ich mich bestimmt 80 Prozent weniger wohlfühlen würde, wenn Jan [Zillmann] und Annett [Neukirchen] nicht da wären. Kurz nachdem ich die Rolle bekommen sollte, gab es Komplikationen wegen meiner anderen Projekte und ich wusste nicht, ob ich die Hafenkante überhaupt zeitlich schaffe. Letztendlich haben mich die beiden dann davon überzeugt, dass wir das hinbekommen.

TAG24: Wie würdest du dein Charakter – Malik Hakim – beschreiben?



Zejhun: Ich kann ihn tatsächlich gar nicht so spezifisch beschreiben, weil die Einführungen, die die Zuschauer jetzt ab März sehen werden, nicht seinem Charakter entsprechen. Er kämpft mit Problematiken, die ihn so weit einengen, dass man ihn in seiner natürlichsten Form gar nicht erleben kann. Das wird sich dann erst dieses Jahr nach und nach herauskristallisieren, was für ein Typ Mensch Malik ist.

TAG24: Irgendeinen Hint, denn du schon geben kannst/darfst?

Zejhun: Sagen wir mal so, Matthias und ich haben richtig Bock darauf, eine Bad-Boys-Verbindung in der Notruf Hafenkante herzustellen. So eine süße Bromance – mehr kann ich dazu nicht sagen.