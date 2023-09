"Notruf Hafenkante": Harald Maack startet in eine planlose Zukunft ohne "Wolle"

Hamburg - 17 Jahre, das ist eine lange Zeit. So lange hat Harald Maack (67) die Rolle des Jörn Wollenberger in "Notruf Hafenkante" gespielt. Doch langsam müssen sich die Zuschauer an den Gedanken gewöhnen, dass "Wolle" sich bald verabschiedet. Denn Maack verlässt die beliebte ZDF-Serie. Am heutigen Donnerstag startet die 18. Staffel.