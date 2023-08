"Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder schickt umwerfende Urlaubsgrüße

Hamburg - Der Sommer in Deutschland hat eine Pause eingelegt. Doch zumindest ein Blick in die Instagram -Landschaft der Promis lässt die Jahreszeit unschwer erkennen.

Die Schauspielerin Rhea Harder (47) kennen Zuschauende auch als Kommissarin Franzi Jung bei "Notruf Hafenkante". © Georg Wendt/dpa

Denn es ist Urlaubssaison! Und diese genießen auch die Stars und Sternchen gern in wärmeren Gefilden.

Auch "Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder (47) schickte ihrer Instagram-Community am Wochenende heiße Urlaubsgrüße aus dem Süden. Denn offenbar genießt sie aktuell eine kleine Auszeit in Spanien.

Dazu nahm sie ihre rund 53.000 Follower am Sonntag nicht nur mit auf eine Shoppingtour, sondern auch mit ans Wasser: Die Wahlhamburgerin veröffentlichte ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie im knappen Bikini nahe der Wasserkante an einer Felswand entlang klettert.

"Needed a challenge", schrieb sie dazu, also auf Deutsch: "Habe eine Herausforderung gebracht." Dazu setzte sie die Hashtags #nolazysunday und #climbing.

Für den sportlichen Schnappschuss bekam Rhea Harder nicht nur Tausende Likes und zahlreiche Feuer-Emojis zugeschickt. In den Kommentaren überschlugen sich zudem die Lobeshymnen auf ihren sportlichen Körper. "Wow, was für ein Body", "Meine Güte... Was ein Traumkörper", und "Diese Muskeln - mega Disziplin", hieß es wenig später unter dem Beitrag.

Zu Kommentaren wie "Nicht übertreiben" und "Dachte erst, wäre ein Mann wegen der Muskeln", konnte sich die Ehrenkommissarin der Polizei Hamburg dann aber ein Lachen mittels Emojis nicht verkneifen.