"Notruf Hafenkante"-Star überraschend gefeuert: "Als würdest du zu deiner eigenen Hinrichtung laufen"

Hamburg - Manuela Wisbeck (43) steigt nach 16 Jahren aus dem Vorabend-Krimi " Notruf Hafenkante " aus. Das Aus kam für die Schauspielerin allerdings völlig überraschend und unfreiwillig.

16 Jahre lang stand Manuela Wisbeck (43) für "Notruf Hafenkante" als Schwester Frauke Prinz vor der Kamera. © ZDF / Boris Laewen

Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten schlüpft Wisbeck in die Rolle der Krankenschwester Frauke Prinz am Hamburger Elbkrankenhaus (EKH).

Gegenüber Bunte verriet die 43-Jährige, wie aufgelöst sie nach der völlig überraschenden Kündigung gewesen sei.

"Das ist schon echt schwer, da ans Set zu fahren und gute Laune zu verbreiten. Und dann haben wir auch schon die Szene gedreht, in der ich die Serie verlasse - das ist schon hart. Das ist, als würdest du zu deiner eigenen Hinrichtung laufen", fand die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin deutliche Worte.

Nach 16 Jahren habe die ZDF-Produktion die Rolle einfach gestrichen, so Wisbeck. Auch ihre Kollegen am Set seien über diese Entscheidung geschockt gewesen.

"Es war schlimm. Von Beleuchter, über Kostüm bis Maske - man kennt sich ja jetzt seit 16 Jahren. Für die war das unvorstellbar. Und auch mit meinen Schauspielkollegen - wir haben uns umarmt und geweint, weil man sich das nicht vorstellen kann, dass ich dann einfach nicht mehr da bin."

Nachdem sie den Anruf vom Produzenten erhalten habe, habe sie die ganze Nacht geweint, gab sie außerdem zu. "Ich war einfach geschockt, [...] weil es für mich in dem Moment nicht greifbar war."