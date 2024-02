"Notruf Hafenkante": Welches Geheimnis bringt die neue Kollegin "Isa" mit?

Isabell Nowak (Lilli Hollunder) ist die Neue im PK 21 und fährt ab sofort mit Kris Freiberg (Marc Barthel) auf Streife. © ZDF/Boris Laewen

Nach einer längeren Auszeit aufgrund von Daisys Tod ist Kris wieder im Einsatz und wird schon auf dem Weg zur Wache Zeuge eines Vergehens.

Ausgerechnet seine neue Kollegin fährt ihn fast um und zeigt ihm dann auch noch den Mittelfinger. Kochend vor Wut staunt Kris nicht schlecht, als Isabell Nowak ihm dann als seine neue Streifenpartnerin vorgestellt wird.

Nach kurzen Reibereien, wer denn jetzt nun den Streifenwagen am besten fahren soll, nähern sich die beiden aber immer mehr an.

Bis eine Aussage von Polizeioberrat Wolf Haller (Hannes Hellmann, 69) Kris stutzig werden lässt.

Warum wollte Isabell - oder "Isa", wie sie gerne genannt werden will - so dringend nach Hamburg versetzt werden, wo ihr in ihrem vorherigen Kommissariat doch eine Beförderung angeboten wurde? Und was hat Dr. Jasmin Jonas (Gerit Kling, 58) mit ihrem Geheimnis zu tun, die Isabell am Anfang der Folge kurz beschattet hat?