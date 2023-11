Teamwechsel bei "Notruf Hafenkante": Melanie ersetzt Mattes durch Nick

Hamburg - Harter Tobak erwartet die Beamten des PK 21: Der Trainer eines Turnvereins steht im Verdacht, seine Schülerinnen sexuell zu missbrauchen. Auf Wunsch von Melanie Hansen (gespielt von Sanna Englund, 48) werden die Ermittlungen in einer neuen Konstellation der Teams aufgenommen. Die neue Folge von Notruf Hafenkante "Angekreidet " läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Weil Melanie (Sanna Englund, 48) mit Mattes' Verhalten ihr gegenüber nicht mehr zurechtkommt, hat sie die Teams getauscht und fährt nun mit Nick (Raúl Richter, 36). © ZDF/Boris Laewen

"Bis auf Weiteres" werden Nick (Raúl Richter, 36) und Melanie sowie Franzi (Rhea Harder-Vennewald, 47) und Mattes (Matthias Schloo, 46) zusammen als Teams fahren.

Gegenüber Nick - der als Einziger von der Affäre zwischen Mattes und ihr wusste - verrät Melanie die Gründe, warum sie den Teamwechsel angeordnet hat: "Ich ertrage Mattes' Art, seine Blockaden, nicht mehr!"

In den unguten Geschmack' von Mattes neuer unterkühlter Art kommt auch Franzi, als sie ihn auf die Gründe des Partnertausches anspricht. Dieser reagiert nur mürrisch und stürmt ins Elbkrankenhaus.

Dort liegt die Chalk-Back-Aktivistin Sophie Schramm (Noemi Liv Nicolaisen, 23), die bei einem Sturz von einer Leiter eine Gehirnerschütterung erlitten hat und fest davon überzeugt ist, das sie jemand geschubst hat.

Einen Verdacht hat sie auch schon: Jonathan Heise (Moritz von Zeddelmann, 35), Bewohner des Hauses, wo Sophie gerade im Begriff war, einen Kreidespruch an die Hauswand zu schreiben. Und, wie es der Zufall will, war er auch Trainer bei einem Jugend-Leichtathletik-Verein, in dem es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll.

Chalk-Back-Aktivisten wie Sophie kreiden Catcalls an und malen diese dann – natürlich mit Kreide – am Tatort auf den Boden. Zuvor wurden diese meist anonym bei der Bewegung angezeigt.