Zweites "Notruf Hafenkante"-Wochenende in Hamburg: Diese Neuheiten erwarten die Fans

Hamburg - Eine Rallye zu den Drehorten, eine eigene Zeitung, eine offene Autogrammstunde und zwei Folgen " Notruf Hafenkante " auf der großen Kinoleinwand - all das bietet das zweite Fan-Wochenende vom 10. bis 12. Mai in Hamburg. Organisiert wird dieses wieder von Anja, Desi und Tammy, alle drei sind seit "etlichen Jahren" Hafenkantis, wie sie bereits vergangenes Jahr im TAG24-Interview verrieten.

Aktuell wird gerade die 19. Staffel der beliebten Vorabendserie in Hamburg gedreht. © ZDF/Boris Laewen

Unter dem Motto "Von Fans für Fans" haben die drei Hafenkantis erneut ein kostenloses Programm für die "stetig wachsende" Fan-Gemeinschaft der ZDF-Serie organisiert.



Als Highlight des diesjährigen Fan-Wochenendes wird es zwei Studioführungen geben, die einen Blick hinter die Kulissen des PK21 und des Elbkrankenhauses ermöglichen werden, allerdings: "Aufgrund der großen Nachfrage sind diese leider schon ausgebucht", so die Veranstalterinnen.

Doch auch spontane Hafenkantis können noch teilnehmen: Geplant ist unter anderem wieder eine App-gesteuerte Rallye rund um das Polizeikommissariat 21. Diese kann allein oder im Team ab Freitag, 10. Mai, 9 Uhr, über die App "AcConbound" gespielt werden.

Die drei besten Teams werden am Samstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr bei einer Siegerehrung im Park "Alstervorland" ausgezeichnet. Anschließend kann sich noch bei einem Picknick ausgetauscht werden.

Wer weiß, vielleicht taucht ja auch dieses Jahr wieder der ein oder andere Star der Kult-Serie auf. Vergangenes Jahr hatte Matthias Schloo (47) alias Mattes Seeler die Fans überrascht.

Zu einem kleinen Ausstausch mit seinen Serien-Helden lädt aber auch die Autogrammstunde am 11. Mai von 15 bis 17 Uhr an der Kehrwiederspitze in Hamburg ein.